La famosa a la que su ex le recomendó que se sumara a una app de citas

Soledad Fandiño sorprendió al público con un relato sobre su presente sentimental durante su participación en el programa Mundo Mundial de la señal DGO. En una charla junto a Andy Kusnetzoff y Pampita, la actriz detalló cómo su expareja, el cantante de Calle 13 René Pérez, intenta ayudarla a rehacer su vida amorosa en Miami. Según explicó la protagonista, la dinámica para conocer gente en esa ciudad es muy distinta a la habitual, lo que motivó la intervención del músico.

Fandiño recordó el diálogo que mantuvo con el padre de su hijo sobre la necesidad de abrirse a nuevas experiencias. Ella relató que “Mi ex me recomendó una aplicación de citas. Él estaba tipo: 'No, tienes que conocer a alguien, tienes que conocer a alguien'. Y yo como: 'Bueno, pero es difícil Miami, ¿viste?'” respecto a las complicaciones de la vida social en Florida.

Para la actriz, el contacto espontáneo es casi nulo en su lugar de residencia actual. “¿A quién voy a conocer? Acá no te encaran, eso no existe. O sea, directamente es por aplicación” aseguró para describir el panorama de las citas modernas.

La sugerencia del artista no apuntaba a una red social común, sino a un espacio digital con filtros de ingreso específicos. Fandiño rememoró las palabras exactas de René al presentarle la plataforma. “Me dijo: 'No, chica, tienes que bajar la aplicación'. Es una aplicación como exclusiva, digamos. No es como la que vos te metés y la vas a encontrar” comentó sobre la particularidad del sitio.

Además, brindó precisiones sobre el entorno que encontró al registrarse y afirmó que “Es toda VIP esta aplicación, donde hay actores, empresarios, cantantes, hay de todo” sobre el nivel de los usuarios que participan.

Sin embargo, su ingreso a la comunidad virtual no estuvo exento de problemas debido a las estrictas políticas de privacidad de la empresa. La actriz admitió que cometió un error inicial al intentar compartir información con su grupo de confianza. “No se puede sacar screenshot porque yo lo primero que hice fue que vi un conocido y le saqué screenshot para mis amigas” confesó sobre el incidente.

La respuesta de los administradores fue contundente para proteger la identidad de las figuras reconocidas. “Me dijeron: 'La próxima vez que sacas un screenshot te vamos a sacar de la red'” reveló Fandiño sobre la advertencia recibida para permanecer en el servicio.