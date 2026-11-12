La famosa de 40 años que anunció su segundo embarazo y sorprendió

La reconocida entrenadora, dirigente y referente del fútbol femenino Evelina Cabrera sorprendió a sus seguidores al confirmar que se convertirá en madre por segunda vez a los 40 años. A través de sus redes sociales, la fundadora de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR) compartió su inmensa alegría familiar y presentó en sociedad la dulce espera junto a su pareja y su pequeño hijo Apolo.

Para dar a conocer esta noticia tan especial en Instagram, la figura deportiva publicó una serie de postales que incluyeron el test de embarazo positivo, una ecografía y hasta un divertido meme para sumarle humor al momento. En el texto de la publicación, la flamante mamá dejó en claro la emoción que atraviesa todo su entorno con una dedicatoria muy afectuosa: "Seremos 4. Te esperamos con mucho amor, mamá, papá y tu hermanito Apolo".

Con este anuncio, la familia inicia una etapa renovada llena de ilusión y preparativos para recibir al nuevo integrante que acompañará a Apolo en sus próximas aventuras. Lejos de las grandes producciones, Cabrera optó por la calidez y la sencillez para hacer partícipes a sus fanáticos de este presente personal donde la maternidad vuelve a ocupar el centro de su escena cotidiana.

Más allá de este gran presente familiar, Evelina cuenta con una destacada trayectoria que la posicionó como un emblema del deporte y la inclusión social. Sus primeros pasos en la disciplina fueron de manera amateur a los 21 años en el club Platense, pero un problema de salud la obligó a dejar las canchas como jugadora y la impulsó a reinventarse como entrenadora, llegando a integrar el cuerpo técnico de Nueva Chicago.

Su compromiso con el crecimiento de la actividad la llevó en 2013 a fundar la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR) para brindar mayor visibilidad y oportunidades a las deportistas. Gracias a su incansable labor en el área de género y sus proyectos internacionales por la equidad, la cadena BBC la distinguió en 2020 dentro de su prestigioso listado de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo.