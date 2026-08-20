La famosa enamorada de De Paul que se lo quiere quitar a Tini Stoessel

Durante una emisión de su ciclo de streaming denominado Valet Parking, la conductora participó de un divertido juego de preguntas de respuesta rápida sobre distintas personalidades de la farándula y el deporte. En este espacio, la animadora se expresó con total soltura para definir cuáles de estas figuras encajan con sus preferencias personales.

Entre los nombres de los famosos que quedaron descartados por la presentadora se encuentran Nico Cabré, Nico Vázquez, Adrián Suar, Cachete Sierra y Nicolás Occhiato. Del mismo modo, en el ámbito deportivo tampoco calificaron dentro de sus gustos personales los futbolistas Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi.

Sin embargo, al ser consultada por Rodrigo De Paul, la conductora hizo una salvedad y rescató la personalidad de este futbolista al declarar "Con todo respeto a Tini, pero él sí me parece gracioso y tiene carisma". Este comentario fue realizado exclusivamente bajo el marco lúdico de la dinámica del programa, sin que represente una insinuación sentimental hacia el jugador.

Asimismo, la emisión estuvo contextualizada por las novedades del compromiso matrimonial entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras. Sobre este casamiento, la presentadora ya había realizado declaraciones previas para romper el silencio y señalar "Estoy cansada".

Este hecho generó repercusión mediática, al punto de que la panelista Majo Martino confrontó a Cvitanich tras sus dichos con el interrogante "¿Por qué ese desprecio?". La polémica sumó tensión cuando trascendió un cruce en el cual la modelo estalló al exclamar "¿Esta es la que está cansada?" tras ver una imagen de la animadora junto a una denunciante.

Finalmente, durante la sección lúdica de respuestas espontáneas, la animadora trajo a la memoria un antiguo vínculo que mantuvo con el exfutbolista Pocho Insúa. A raíz de este recuerdo, dejó en claro su postura de no volver a relacionarse de manera sentimental con deportistas de esa disciplina al asegurar "No volvería a estar con un jugador de fútbol, lo tengo súper claro".