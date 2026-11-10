Marta Fort sorprendió al revelar la razón por la que tomó la decisión de empezar a trabajar en su adultez y confesó el motivo personal que la impulsó a dar ese paso. La hija de Ricardo Fort reconoció públicamente que llegó a sentir que su rutina cotidiana no tenía ningún tipo de sentido y que necesitaba de manera urgente encontrar alguna actividad diaria que la motivara a salir adelante.

La joven mediática explicó detalladamente que en la actualidad disfruta mucho de asumir responsabilidades personales, ocuparse activamente de sus tareas cotidianas y mantener la mente en constante movimiento. “Me encanta sentir que tengo algo para hacer, que me ocupa la cabeza”, aseguró la heredera al reflexionar sobre este importante giro en su estilo de vida actual.

En relación con los constantes cuestionamientos de sus seguidores por su situación económica, Marta Fort señaló que recibe comentarios frecuentes sobre su elección. “Yo se que tengo plata, que no tengo que ni siquiera estudiar si lo quisiera, ni que trabajar”, expresó con franqueza durante una entrevista mano a mano con el conductor Grego Rosello sobre su abundante patrimonio.

Al recordar la dinámica que llevaba antes de insertarse en el ámbito laboral, Marta Fort describió un día a día enfocado exclusivamente en el entrenamiento físico y en frecuentes salidas con amistades. Esa rutina, según sus palabras, le permitía disponer de tiempo libre continuo pero con el paso de las semanas le terminó resultando profundamente sin sentido.

“Cuando yo opté por esa vida, era: entrenar, porque nunca dejé de entrenar, juntarme con amigos y enojarme si un amigo no puede tomar un champán un martes a las 8 de la noche. Ahora soy yo la ortiva”, recordó entre risas sobre aquella etapa de absoluta despreocupación que decidió dejar atrás para encarar nuevos proyectos.

El constante contraste entre su rutina pasada y sus obligaciones del presente le permitió comprender el profundo cambio de perspectiva personal que experimentó. Según manifestó la mediática, esa antigua dinámica no le brindaba ningún propósito real y comenzó a experimentar una necesidad de superación personal que iba más allá del dinero.

“Y eso es muy vacío, ¿me entendés? Porque es como, yo sentía que no tenía una razón, sentía que era inútil, mentalmente inútil, ¿entendés? Puedo realmente no trabajar si no lo quiero. Pero para qué está la vida... Para mí lo mejor que puedo hacer es trabajar”, sentenció sobre el motivo que la llevó a cambiar radicalmente.

Además de abordar su presente laboral, Marta Fort llamó la atención de todos al detallar las altísimas cifras de dinero que llegó a desembolsar durante sus períodos de mayores excesos. La mediática reconoció públicamente que en una oportunidad perdió el control total de sus finanzas personales y que terminó despilfarrando montos desorbitantes en compras.

Durante una emisión en vivo del ciclo Fort Night Show emitido por Blender, en diálogo directo con el influencer Mernuel, la joven terminó por dar el número exacto. Ante la insistencia del conductor por saber la cifra máxima que había pagado en treinta días, confesó: “Seis cifras. 100 mil dólares”.

Frente a la cifra revelada, su compañero de programa opinó que la cantidad gastada podría haber sido aún más elevada y puso en duda la declaración. Sin embargo, Marta Fort aclaró que la cifra de $100000 dólares corresponde únicamente a gastos de consumo personal diario y no a inversiones grandes como vehículos.