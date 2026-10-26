La famosa que abandonó su trabajo tras ser amenazada de muerte

La reconocida conductora Karina Mazzocco rememoró durante su participación en el programa PH: Podemos Hablar la dramática vivencia que atravesó durante sus cinco años al frente del ciclo A la tarde. La comunicadora detalló la manera en que el tratamiento al aire de una investigación desencadenó una reacción sumamente violenta contra su persona.

El episodio violento se manifestó a través de un mensaje directo con una fotografía explícita que le enviaron a su teléfono celular. Me dijeron: "Ahora voy a pasar por la puerta del canal y te voy a vaciar este cargador en la cabeza", con foto del flaco así con la cosa. Una cosa muy espantosa, muy espantosa, comentó Karina Mazzocco al rememorar aquel momento.

Ante la gravedad del hecho, las fuerzas de seguridad montaron un operativo especial en las instalaciones del canal de televisión. Vino la tipo SWAT, la policía, se hizo la denuncia, pero lamentablemente, como suele suceder en muchos casos, con la foto no pudieron encontrarlo; no encontraron nada de nada de nada, indicó la presentadora sobre la falta de resultados en la investigación judicial.

Al comprender que la cobertura tocaba un sector peligroso, la comunicadora tomó la decisión de frenar la investigación para resguardar su integridad. Como fui a tocar una hebrita, la punta del ovillito, y solamente le hice así al primer tirón, entendí que ahí no se jode; no tengo el cuero para bancar esa, no es lo mío, admitió Karina Mazzocco al referirse a su límite profesional.

Para desescalar el riesgo, la periodista utilizó la pantalla para dar un mensaje claro al agresor y dar por finalizada la cobertura. Públicamente dije: "Quédate tranquilo, no quiero ningún tipo de problemas ni con vos ni con nadie de tu rubro". A mí el mensaje me llegó y no tengo ningún problema de decir: "Listo, yo acuso recibo, no me meto más ahí", explicó sobre su reacción.

Pese al deseo de profundizar en un tema de relevancia social, la falta de garantías la llevó a priorizar su tranquilidad. Fue muy feo. Un día es un poquito de tema, al otro día ya nadie se acuerda, pero yo sí, claro, cerró Karina Mazzocco sobre las secuelas de un episodio que incluyó la presencia de una consigna policial en la puerta de su hogar.