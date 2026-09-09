La famosa que anunció su casamiento y sorprendió a toda la farándula

El viaje a Disney de Mar Tarrés se transformó en el escenario de una importante noticia personal. La influencer y modelo curvy hizo público el compromiso con su novio, Pablo Giménez, luego de que él le realizara un pedido de matrimonio en las instalaciones del parque de atracciones.

La escena tuvo lugar frente al castillo principal del predio, un punto reconocido dentro del trayecto que la pareja compartía. El momento fue capturado en fotografías y guardado en imágenes que retrataron la sorpresa y la reacción de los protagonistas en el lugar.

Posteriormente, la modelo optó por difundir las postales del hecho en su plataforma de Instagram para dar a conocer la novedad a sus seguidores. Al difundir el contenido, acompañó las imágenes con un mensaje expresando su emoción sobre la situación vivida.

En su mensaje publicado en las redes sociales, manifestó "Sí, quiero y les juro chicas que yo no lo obligue". Asimismo, la influencer se refirió a lo inesperado del acontecimiento al agregar "Yo pensé que estas cosas nunca me iban a pasar en la vida".