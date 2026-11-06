La famosa que armó un escándalo en Anses porque la gente la "miraba mal"

Yanina Latorre y Candela Arizaga protagonizan un nuevo y fuerte escándalo mediático en el mundo de la farándula tras conocerse los insólitos requerimientos que la joven habría exigido para realizar un trámite cotidiano en una oficina pública. La panelista expuso toda su indignación al aire de El Observador al enterarse de que la modelo solicitó que cerraran el lugar exclusivamente para ella y pidió custodia personal por miedo a la gente.

La conductora cuestionó duramente la actitud de la mediática y lanzó duras declaraciones sobre sus antecedentes públicos recientes vinculados al dirigente político. De esta manera, el descargo se volvió viral rápidamente en todos los portales de noticias y redes sociales generando un fuerte debate sobre los privilegios que reclaman las figuras públicas en dependencias del Estado destinadas a la atención de todos los ciudadanos comunes.

Para ejemplificar la situación y cuestionar el criterio de la modelo, la panelista recordó un episodio anterior muy mediatizado y remató con una frase lapidaria al aire. "Candela, con todo el amor del mundo, tendría mucho más miedo de estar tres días drog*ndome en la casa de Facundo Moyano y después darme a la fuga por la calle en medio de un brote psicótico, amora", expresó picante la figura televisiva.

Hacia el final de su columna informativa la comunicadora continuó con las críticas fulminantes hacia la postura inalcanzable que intentó mantener la joven durante la jornada administrativa estatal. "El que te pide una foto es más bol.. que vos porque sos conocida por una mirda, pero ¿quién sos para exigir que cierren una oficina? ¿Estamos todos locos?", sentenció con total ironía.