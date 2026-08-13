La famosa que comparte habitación con otra persona para "dividir gastos"

Edith Hermida compartió detalles sobre su particular método para economizar durante sus viajes. Según relató en el programa Otro Día Perdido, la conductora elige hospedarse en viviendas de personas desconocidas en lugar de pagar hoteles. La integrante de Bendita aseguró que "lo hago todo el tiempo".

Entre sus experiencias, recordó una visita a Comodoro Rivadavia con su espectáculo unipersonal. En esa oportunidad, una joven la invitó a su hogar para celebrar una fecha especial. Hermida explicó que "estuve en Comodoro Rivadavia con mi unipersonal y una chica me invitó a su casa, era el Día del Padre, y yo estaba allá. Me dijo 'no lo tengo a mi papá ¿Querés venir a festejar el Día del Padre conmigo?'. Fui a la casa me recibieron con un cartel que decía Bienvenida Edith Hermida". La mujer rememoró con alegría aquel encuentro y afirmó que "la pasé bomba, ¡me hicieron un asado!".

La práctica de la comunicadora también se extendió al exterior, específicamente a Estados Unidos. Durante una estadía en Chicago, un espectador de su programa se puso en contacto con ella para ofrecerle alojamiento. La conductora señaló que "lo hago todo el tiempo. Por ejemplo, fui a Chicago, Estados Unidos, y un pibe que miraba Bendita me dijo 'Vivo, soy medio mexicano y argentino, nos encontramos acá. Pongo mi casa a tu disposición'".

Ante esta propuesta, decidió aceptar para reducir gastos en su siguiente destino. Hermida comentó que "fui a la casa de él, me ahorré lo que hotel. Entonces estaba gastando mucha plata en Nueva York y fui a la casa de él. Brutal, la pasé bárbaro".

Sin embargo, la situación se volvió compleja por la cantidad de acompañantes y la llegada inesperada de otra persona. La periodista aclaró que "él vivía solo. Después un día cayó la novia. Se armó, porque aparte yo fui con mi hermana, mi sobrino... fui con cinco personas. Rafa, le mando un beso".

Otro de los episodios ocurrió en marzo 2017, cuando viajó a Olavarría para asistir a un concierto del Indio Solari. En esa ocasión, se alojó con un grupo de amigas en la vivienda de un joven llamado Diego. Hermida relató que "cuando fui a Olavarría a ver al Indio (marzo 2017) conocí a Diego, que le mando un bneso porque me quedé en su casa. Éramos yo y mis tres amigas".

La anécdota finalizó con la sorpresa del anfitrión al ver a la figura televisiva en su propio hogar. Según sus palabras, el joven a la mañana abrió la puerta de la habitación y dijo "ay, no puedo creer, Edith Hermida está en mi cama".