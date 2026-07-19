La famosa que confesó haber concebido a sus hijas en una playa

La ex Gran Hermano detalló el momento exacto en el que se gestaron sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Durante una entrevista en el ciclo de streaming conducido por Nacho Elizalde en Hispa, repasó su historia de amor con Thiago Medina y reveló que la concepción de las mellizas ocurrió durante un viaje a Brasil, la primera vez que ambos subían a un avión y conocían otro país.

"Fue un momento muy romántico en la playa", arrancó contando Celis. Según relató, la pareja estaba disfrutando de la orilla, de noche, cuando la situación se dio de manera espontánea y sin planificación previa.

La escena ocurrió directamente sobre la arena, a la luz de la luna, y sin métodos anticonceptivos. "Lo hicimos en la playa y no teníamos nada ahí, claramente", reconoció la joven. Ante la falta de protección, decidieron avanzar igual, convencidos de que no iba a pasar nada en medio de ese escenario.

Para higienizarse después, tuvo que improvisar con unas toallitas desmaquillantes y agua de mate que tenía en su bolso, ya que la arena es un horror, describió entre carcajadas.

Si bien el encuentro no fue planeado, aclaró que la maternidad era un deseo que tenía desde hacía tiempo y que Thiago conocía perfectamente. La influencer cerró la anécdota con la frase: "Pasó de todo. Pasó de todo y me llevé el souvenir". Meses después llegó la noticia del embarazo doble.