La famosa que confesó haberse enamorado perdidamente de su mejor amiga

Durante una reciente emisión de Popstars, el programa de streaming transmitido por Telefe, la influencer Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, sorprendió al compartir una confesión íntima sobre una historia de amor de su pasado que había permanecido oculta. En una conversación con su compañera de conducción Julieta Poggio, se debatió sobre la delgada línea que separa la amistad del deseo sentimental. En ese contexto, la creadora de contenido relató la experiencia personal que vivió hace unos años al enamorarse de una amiga cercana.

Según detalló la exconcursante de MasterChef, el vínculo inicial no correspondía a una amistad de toda la vida, sino que se gestó en medio de dudas sobre los sentimientos de la otra persona. Con el tiempo, lograron construir una relación de confianza, aunque el proceso estuvo acompañado de una fuerte implicación emocional por su parte. Al recordar el inicio de esta historia, la conductora reveló: "Me enganché bastante, pero nos hicimos amigas".

A medida que avanzaba la charla en el estudio, Poggio indagó sobre si existió algún tipo de acercamiento físico entre ambas antes de consolidar la amistad. Ante la pregunta, la influencer confirmó que sí se habían besado, pero aclaró que para ella el lazo poseía un valor sentimental mucho más profundo. Sin intenciones de ocultar lo que sentía en aquel momento, la creadora confesó: "Yo estaba enamorada de ella". Sin embargo, esta diferencia de expectativas afectó la relación y, tras sincerarse, la amistad se quebró de manera definitiva.

Frente a esta situación, la ex Gran Hermano propuso que en estos casos lo ideal es expresar los sentimientos con claridad para disipar tensiones latentes en el grupo íntimo. Con el propósito de consolar a su compañera, Poggio manifestó: "Las amigas que se besan son la mejor compañía". No obstante, la influencer se mostró con dudas respecto de esta sugerencia. Cuando la exconcursante del reality le planteó la posibilidad de confesarle a esa persona el deseo de besarla, la subcampeona de MasterChef dudó y consultó: "¿Vos decís?".

Este romance secreto contrasta con otros vínculos públicos de la joven, como la relación mediática y compleja que mantuvo con Homero Pettinato, de quien se encuentra separada sin indicios de reconciliación. Asimismo, la conductora estuvo vinculada previamente con Ian Lucas, su compañero en MasterChef, con quien protagonizó un intenso shippeo en redes sociales. De este modo, la confesión sobre su amiga íntima expuso una faceta sentimental que no se conocía de la influencer.