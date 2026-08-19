La famosa que confesó sus deseos de ser mamá y casarse pronto

Sofía Jujuy Jiménez participó de una entrevista profunda con Pampita Ardohain donde detalló su relación actual con el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea. Respecto a su madurez en los vínculos, la modelo expresó que "Cuando estás muy enamorada crees todo e idealizas. Yo ya estoy en el modo en el que no quiero idealizar nada. Obviamente trato de ver las cosas lindas con la persona que elijo para compartir mi vida. Lo muestro en redes, a veces prefiero mostrarlo menos, pero me entusiasmo".

La pareja se prepara para una nueva etapa ya que el salteño decidió trasladarse a la capital. Sobre esto, la joven comentó que "Se va a venir a vivir a Buenos Aires para que estemos juntos, es un gran gesto de amor. Yo igual tengo otro departamento así que podemos tener cada uno su espacio".

La comunicadora subrayó que su personalidad influye en cómo maneja su intimidad al explicar que "Yo soy acuariana, muy independiente. Me encanta mi libertad, mi espacio y mi mundo. Disfruté mucho la soltería y la distancia me sirvió para prepararme, hacer espacio y que venga alguien a mi vida".

El vínculo generó un cambio en su visión a futuro sobre la constitución de un hogar. Al finalizar el encuentro, Jiménez confesó que "Pienso en casarme y tener hijos, en un momento fui feliz pensando que eso no era para mí, pero hoy él me despierta las ganas de proyectarme en una familia, pero no por un capricho, siento que si es con él y sucede naturalmente, re". Con estas palabras, la influencer cerró una charla donde se mostró abierta a nuevos proyectos personales.