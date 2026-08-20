La famosa que confesó tener un impresionante récord sexual: "14 veces"

La ex participante de Gran Hermano Romina Uhrig compartió detalles sobre su gran presente sentimental durante una charla en el programa La Jugada, que se emite por la plataforma de streaming de Telefe.

La conductora, que actualmente lleva tres meses en pareja, sorprendió a todos los presentes al confesar la intensidad de sus sentimientos y revelar algunos detalles de su intimidad, aunque prefirió mantener en secreto la identidad de su novio.

Al referirse a su relación actual, Uhrig fue contundente y aseguró: "Estoy enamorada. Nunca amé así en la vida, nunca me pasó". Esta confesión dejó en claro el apasionado momento que atraviesa la ex participante, quien afirmó no haber sentido nunca antes una conexión de tal magnitud con otra persona en sus relaciones del pasado.

La conversación tomó un rumbo divertido e inesperado cuando se dio a conocer la frecuencia de los encuentros íntimos de la pareja. Ante la revelación de que se ven 14 veces a la semana, la conductora del ciclo, Mica Viciconte, no pudo ocultar su asombro y exclamó: "¡14 veces a la semana! No lo puedo creer, son dos conejos", provocando las risas de todos en el estudio.

De esta manera, Romina Uhrig dejó en claro que, mientras mantiene el nombre de su nueva pareja bajo estricto hermetismo, vive un presente amoroso muy intenso y apasionado que la tiene más enamorada que nunca.