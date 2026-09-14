Un momento compartido hace 25 años en un programa de televisión continuó en una discoteca y derivó en rumores de romance entre la exintegrante de Gran Hermano y el cantante cordobés. El episodio comenzó durante la grabación del ciclo Verdadero o falso, donde ambos compartieron espacio en el estudio.

“Nos conocimos en Canal 13 en un programa que conducía Mariano Peluffo, mirá vos la casualidad. Después nos volvimos a cruzar en un boliche, bailamos, nos sacaron fotos y después esas imágenes resurgieron. A mí me hubiera encantado tener una historia con él”, explicó Tamara Paganini durante la emisión de PH, Podemos Hablar.

La interacción inicial ocurrió durante las pausas del formato televisivo conducido por Mariano Peluffo. “Iba a ir de invitado al programa, justo a mí me sentaron atrás suyo y en los cortes le tiré los perros como loca. Yo le dije quiero que me acaricies con tus pestañas”, relató la exconcursante.

La cercanía continuó una vez finalizado el rodaje en el canal. “Cuando terminaba el programa, todos se ponían a bailar. Yo estaba lejos y él se abrió paso para irme a buscar. Después llegué a casa y se me armó bondi”, detalló respecto a la situación personal que atravesaba, ya que en ese periodo se encontraba en pareja.

Dentro del intercambio televisivo con Andy Kusnetzoff, la panelista Analía Franchín consultó de forma directa si “¿Le viste la cara a Dios o no?”. Ante el interrogante, Paganini contestó “Sí”, aunque segundos más tarde se desdijo respecto al enlace íntimo. A pesar del contrapunto sobre el alcance del vínculo, confirmó que el artista le entregó una rosa que mantiene guardada entre las hojas de un libro.