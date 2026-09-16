La famosa que confirmó que incursionará en la política con el Justicialismo

Un intenso debate mediático impulsó la decisión de Gladys La Bomba Tucumana de sumarse a la actividad pública. La referente del género tropical expuso posturas encontradas frente a las representantes de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo y Lilia Lemoine, durante una emisión del programa La Noche de Mirtha. Las expresiones vertidas en la mesa televisiva provocaron la reacción inmediata de Gallardo, quien difundió una grabación en redes para abordar temas socioeconómicos como la inflación.

La respuesta de la intérprete no tardó en llegar mediante un diálogo difundido por el espacio Lo más popu, donde fijó su postura ideológica de manera directa: "Que se dediquen a ayudar a la gente, a laburar, a que las veamos… Yo me voy a dedicar a la política en mi provincia y voy a trabajar para el Justicialismo porque soy justicialista y me hago re cargo".

La cantante profundizó en las raíces de su filiación partidaria para respaldar el camino que inicia en la provincia del norte. "Soy justicialista de Eva y de Perón, tengo esos principios e ideología: justicia social", señaló al definir los ejes que guiarán su labor social e institucional.

Con la mirada puesta en la consolidación de sus proyectos, la figura del espectáculo adelantó las gestiones dirigenciales que concretará en el ámbito local. "Voy a hablar con el ministro de mi provincia, Darío Montero, y con el Sr. Jaldo, que es mi gobernador, para decirles que cuenten conmigo para lo que necesiten, que los voy a apoyar y voy a hacer todo por mi gente de Tucumán", ratificó la artista respecto al armado territorial en la provincia.

Finalmente, la referente musical concluyó la entrevista con una dedicatoria dirigida a las legisladoras libertarias con las que mantuvo el cruce público: "Este besito es para las dos diputadas impresentables que tenemos".