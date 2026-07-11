La famosa que confirmó su embarazo con un hombre 43 años mayor

Elina Costantini (36) compartió la noticia de su segundo embarazo con Eduardo Costantini (79) mediante un video de la ecografía en sus redes sociales. En las imágenes se observa al bebé en movimiento mientras se escucha a la profesional confirmar que el proceso evoluciona con normalidad. La modelo acompañó el posteo con un mensaje que reza "Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias" para expresar su gratitud.

Este anuncio llega poco después de que surgieran versiones sobre el crecimiento de la familia a raíz de comentarios de la mujer mendocina en Instagram. La pareja ya tiene una hija llamada Kahlo Milagro que nació en 2024. El uso del color azul en el texto de la publicación despertó sospechas entre los seguidores sobre la posibilidad de que el nuevo integrante sea un varón.

La confirmación ocurre en un contexto de diferencias públicas con Teresa Costantini, la primera esposa del fundador del MALBA. Recientemente, Teresa se refirió al malestar de su entorno al declarar que "Mis hijos están dolidos" en el marco de una demanda judicial. Pese a este panorama, Elina cumple el deseo manifestado a fines del año pasado de volver a ser madre en los próximos meses.