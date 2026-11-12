La famosa que confirmó su separación después de rumores de infidelidad

El regreso de Ángel de Brito a la conducción de LAM en América TV dejó un momento inesperado cuando Pilar Smith reveló el final de su relación con Rafael Ruiz Huidobro. Tras un mes de vacaciones fuera del estudio y de las cámaras, el periodista retomó su puesto el 11 de noviembre de 2026 y se encontró con la primicia sentimental que sacudió a todo el equipo.

Durante el programa en vivo, la panelista decidió blanquear sin rodeos que su noviazgo de siete años había terminado de manera definitiva. Para evitar especulaciones sobre infidelidades o engaños externos, la comunicadora aclaró los motivos reales del distanciamiento frente a sus compañeras y expresó: "No hubo terceros en discordia. Desgaste".

Asimismo, la integrante del ciclo explicó que la determinación final corrió por su cuenta luego de notar que el vínculo ya no lograba sostenerse en el tiempo. Sin entrar en detalles íntimos pero con total sinceridad sobre el proceso atravesado, la periodista afirmó: "Decidí cortar yo. Fue un desgaste importante".

El romance entre Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro había nacido en 2019 de forma casual en un restaurante ubicado en la zona de Costanera Norte. Aquella noche ella asistió con una amiga y ocupó por error la silla que él había dejado libre para ir hasta su auto, situación que dio pie a una charla inmediata y al comienzo de una larga historia de amor.

A lo largo de estos siete años, la pareja atravesó diversas crisis y varios intentos por salir adelante que fueron tomando estado público. En 2024 anunciaron una primera ruptura, mientras que en junio de 2025 intentaron recomponer el vínculo sin éxito, dándose luego una nueva oportunidad en agosto de ese mismo año que tampoco logró prosperar.

Tras escuchar la noticia, las demás angelitas distendieron la seriedad del momento con bromas y especulaciones sobre el presente amoroso de la panelista. Entre risas, el panel comenzó a buscarle posibles candidatos nuevos, cerrando así una jornada marcada por la vuelta de Ángel de Brito y la inesperada soltería de su compañera.