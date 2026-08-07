La famosa que consiguió novio tras armar un concurso de buscar pareja

Marta Fort sorprendió al revelar el inicio de su relación con Juan Manuel Ramírez, un joven que participó en una convocatoria digital lanzada por ella misma meses atrás. Lo que surgió como una dinámica lúdica en redes sociales para hallar pareja derivó en una historia real de afecto.

Tras concluir sus compromisos laborales, la heredera decidió dar el primer paso hacia la convivencia temporal al proponer un viaje juntos. Según relató la protagonista sobre ese momento inicial, "Cuando terminé de grabar todo dije: 'Bueno, antes de irme me voy de vacaciones con él'. ¡Y él aceptó!".

La travesía incluyó varios destinos dentro de Estados Unidos, donde un gesto particular de Ramírez terminó por captar la atención de la joven. Durante el trayecto por Atlanta, el joven se hizo cargo de la conducción del vehículo por un tiempo prolongado, algo que ella no estaba dispuesta a realizar.

Al recordar la anécdota entre risas, Marta confesó que "Yo no te manejo ni en ped... 16 horas". A pesar del tiempo compartido y la química evidente entre ambos, la influencer aclaró que prefieren no apresurarse en definir el vínculo de manera formal ante el público.

Respecto al estado actual de su situación sentimental, Fort fue cautelosa al explicar que "No somos novios. Pero bueno, nada...". De esta manera, la pareja elige seguir profundizando su conocimiento mutuo sin etiquetas rígidas por el momento.

Por otro lado, la joven también se hizo eco de la actualidad del espectáculo al opinar sobre las versiones que vinculan a Virginia Gallardo con Roberto García Moritán. Al ser consultada sobre este posible romance, Marta expresó que "Le pega bastante bien".