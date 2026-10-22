La famosa que contó el calvario que vivió durante su última relación

Fiorella Giménez y Cachete Sierra terminaron su noviazgo hace unos meses y la bailarina decidió recordar los momentos más dolorosos de aquella ruptura. Durante una entrevista en el ciclo de streaming Qué Tupé, la artista se sinceró sobre la angustia que vivió y reconoció que intentó salvar la relación a toda costa.

Sin filtros ante las cámaras, Fiorella Giménez explicó cómo reaccionó al notar que el vínculo con Cachete Sierra llegaba a su final definitivo. La bailarina confesó: “Mendigué amor, tiré manotazos de ahogado y le pedí desesperadamente que no nos separáramos”, reflejando su profunda desesperación de ese momento.

Mirando hacia el futuro, Fiorella Giménez contó que confía en volver a enamorarse y reveló que una lectura de cartas le anticipó el futuro. “En las cartas me salió que este verano va a aparecer un susodicho nuevo”, contó con expectativas por lo que pueda suceder en su vida sentimental.

Sin embargo, la joven dejó en claro que no está dispuesta a repetir historias pasadas y sentenció: “Yo lo único que pido es que no sea un pelot…, no va a venir nadie a migajear y no voy a volver a ser una migajera”.

El diálogo avanzó cuando Enzo Aguilar le consultó por la intensidad de su actitud y la bailarina aclaró que el desgaste se concentró especialmente en el período final. “El último mes, que fue feo, yo sentí que estaba mendigando amor”, reconoció sobre el desgaste emocional que experimentó antes de la ruptura.

La artista detalló que atravesó un fuerte colapso al notar que no lograba reconectar con Cachete Sierra. “En la desesperación de no saber cómo volver a conectar con el otro uno tira manotazos de ahogado y yo cuando colapso me pongo mal y digo ‘por favor charlemos bien’”, explicó sobre su reacción.

Fiorella Giménez admitió que la historia con Cachete Sierra había sido muy importante para ella y que volver a separarse le generaba mucha angustia. “Fue un vínculo que me interesó mucho, desde la desesperación del ‘otra vez por tercera vez me voy a separar’”, reflexionó la bailarina durante la charla.

Aceptar la ruptura le resultó muy difícil porque era la primera vez que convivía con un novio. “Nunca me había pasado de llegar al extremo de mudarme con esa persona y entonces pensaba: ‘mirá en donde estamos, ¿querés que probemos un mes más?’, pero ya sabíamos que no se podía probar más”, contó.

A pesar del dolor que le provocó el final del noviazgo, Fiorella Giménez concluyó sin responsabilizar únicamente a su expareja. “Él siempre tuvo las mejores intenciones y yo también, pero ya está, ya no iba más”, cerró la joven sobre el desenlace inevitable.