La famosa que contó el motivo por el que nunca se casará con su novio

La abogada y figura del panelismo televisivo Alejandra Maglietti atraviesa un presente pleno junto a Juan Manuel Lago, con quien comparte la crianza de su hijo Manu, de apenas un año. Sin embargo, pese a la solidez de la convivencia y la armonía que experimentan en el hogar, la idea de formalizar el vínculo a través del matrimonio permanece congelada.

La propia conductora expuso sin rodeos el motivo de esta decisión y la dinámica que rige en la pareja respecto al altar. "Nosotros no estamos casados aunque convivimos hace unos años ya. Por ahora no tenemos el plan de casarnos y tampoco me lo propusieron", detalló la abogada.

Al indagar sobre la posibilidad de ser ella quien tome la iniciativa, la respuesta fue tajante. "¡Yo ni en pedo! Perdón que lo diga así, pero ni loca le pido casamiento. Me llega a decir que no, ¿y qué hago? ¡No, no, no! No me arriesgaría a eso. Porque después si me dice que no me voy a quedar en una situación en la cual voy a tener que tomar una decisión yo. Entonces prefiero no aventurarme. Lo dejo así como está, funciona bien así y trato de no hacer demasiados movimientos", argumentó sobre el temor al rechazo.

No obstante, aclaró que la negativa no responde a un desinterés personal respecto a la institución del matrimonio. "Sí, le diría que sí, sí, sí me casaría. Yo me casaría, pero creo que no está en su plan. Estamos en esa discusión. Me la banco", admitió al referirse a un eventual pedido de su compañero.

En cuanto a la posibilidad de agrandar la familia con la llegada de un segundo bebé, las dudas persisten producto del cansancio cotidiano y el paso del tiempo. "No lo sé, eso todavía no. Manu todavía es chico y recién estamos empezando a dormir un poco más y tampoco dormimos tanto porque igual a la noche me está costando un poco. A mí por momentos me gustaría otro hijo pero por otros no lo sé. No es algo que hayamos decidido por ahora. Aparte es chiquito Manu y quizás después, cuando él empiece a pedir, las cosas cambien. Tampoco soy tan joven y sé que no tengo tanto tiempo, y por eso quizás capaz no se dé. Las cosas son así", reflexionó.

Por otra parte, la reserva que mantiene sobre la figura de Lago responde a motivos muy concretos que combinan la profesión del empresario y una firme postura preventiva en el universo digital. El padre de su hijo está abocado por completo al manejo de una fábrica familiar de envases plásticos que abastece a sectores como la cosmética, la limpieza, el rubro alimentario y los insumos para piletas.

"Son varias razones. Una es que a él no le gusta la exposición y no es algo que disfrute mucho, no le agrada. El año pasado, cuando se incendió su fábrica salió un poco en los medios por una situación excepcional, pero no es que le gusta. Él es muy abocado a su trabajo y no tiene mucho interés en la exposición", sostuvo la modelo.

A este perfil distante de la farándula se le suma un celoso cuidado de las interacciones virtuales por parte de Maglietti, quien prefiere no arrobarlo en sus plataformas digitales. "Otra de las razones es que cada vez que lo agrego o lo etiqueto en Instagram tiene un montón de solicitudes de mujeres y eso no me gusta. Soy un poco celosa con eso. No sé si celosa, pero sí cuidadosa. ¡Se le llena la casilla de solicitudes de chicas y eso me da una bronca! O para chumear, o para lo que fuera pero no me gusta. Por más de que no haya una doble intención, no me gusta que vayan a chumearlo, ¿por qué? Trato de no etiquetarlo tanto ni exponerlo mucho porque después se llena de solicitudes para ver qué hace, qué no hace y no me gusta eso. Prefiero que no sepan", manifestó.

Incluso la panelista reveló la actitud que toma el empresario frente al repentino interés que generan sus publicaciones compartidas. "Por ahí muchas chicas le hablan o se le acercan y él me las muestra. Las dos o tres veces que lo etiqueté, me dice: 'Mirá, me arrobaste y mirá'. Empiezo a ver y por suerte no conocía ninguna, porque si hubiera conocido a alguna me hubiera dado más bronca. Lo dejo ahí y listo. Porque una cosa soy yo que estoy expuesta por mi trabajo y está todo bien porque él ya lo sabe y me aceptó así. Pero otra cosa es él, que no tiene un Instagram donde esté mostrando toda su vida todo el tiempo. Tampoco le gusta eso y, de hecho, siempre me dice: 'No, no pongas nada'. Él mucho no quiere, pero el Día del Padre y un par de veces más lo etiqueté", remarcó.

Pese a mantener fronteras bien delimitadas respecto al mundo mediático, el acompañamiento laboral dentro de la pareja es absoluto. "No, cero. Cuando lo conocí, yo ya estaba trabajando en todo esto y no tiene drama. Al contrario, me ayuda, me potencia y le gusta lo que hago. De ese lado, gracias a Dios todo bien, porque si no no podría estar con alguien que no le gusta lo que hago", concluyó Maglietti sobre la firmeza de la relación.