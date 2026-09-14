La famosa que contó que robaba autos para vender y poder comprar drogas

La exintegrante del reality Gran Hermano, Tamara Paganini, compartió detalles de su historia personal en el programa de televisión PH, Podemos Hablar, transmitido por Telefe. Durante la emisión, la mediática explicó las circunstancias en las que comenzó a consumir sustancias, las conductas delictivas en las que incurrió para financiar su adicción y la situación puntual que motivó la interrupción definitiva del consumo.

El inicio de su adicción se produjo durante la adolescencia. Según detalló en la entrevista, “Probé la cocaína a los 15 años, casi 16, con un novio que tenía en ese momento”. Respecto a la dinámica con esa persona, agregó: “Él me decía ‘¡qué bueno que tomes conmigo!’. Después fue ese mismo que me decía ‘basta de tomar’”.

Con el paso del tiempo, el gasto derivado del consumo superó sus ingresos laborales habituales, lo que la llevó a involucrarse en actividades ilícitas junto a un grupo de allegados. Sobre ese período, la mediática afirmó: “Yo ya tenía una vida, trabajaba, pero la plata que yo ganaba me la gastaba toda en eso. Entonces, con un grupo de amigos que tenía salíamos a robar autos estacionados”.

En el marco de esas acciones, recordó un episodio en el que hallaron un arma dentro de un vehículo violentado: “Una vez robamos un auto y cuando lo abrimos había un arma. Nos fuimos re cagando”.

Las búsquedas de estupefacientes en zonas vulnerables también derivaron en situaciones de alto riesgo para su integridad física. Paganini describió uno de esos episodios al señalar: “Íbamos a buscar droga a la villa. Un día se puso re picante porque uno sacó un arma. Escuchamos tiros, esperaba sentir el tiro en la espalda. Dije ‘ya está, acá la quedé’”.

A pesar de la gravedad de los hechos vividos, la entrevistada logró interrumpir el uso de sustancias. En relación con el proceso y la naturaleza del problema, indicó: “Por suerte de eso pude salir, no estaba tan enferma, pero he visto cosas terribles”. A su vez, cuestionó los supuestos sobre el entorno cercano en este tipo de contextos: “Uno comete el error de hablar de la contención de la familia, mis viejos no se enteraron. Es una enfermedad”.

El factor determinante para poner fin a la adicción estuvo vinculado con la figura de su hermano menor. Según explicó, la preocupación por el impacto que su conducta podía tener en él generó el cambio definitivo. Al referirse a ese instante, sostuvo: “Cuando lo vi a mi hermano, más chico que yo, se me paró el corazón. Yo tenía que dejar para decirle que era malo, que no tome más. Mi hermano nunca se sumergió en eso. Eso fue el detonante para dejar de tomar”.