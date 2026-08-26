La famosa que contó todas las infidelidades que descubrió de sus parejas

La modelo e influencer Stephanie Demner sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir detalles íntimos sobre uno de sus primeros noviazgos de juventud. Con un tono que combina el humor y la madurez, la joven comenzó diciendo: "Más que un storytime, yo de esto te puedo escribir un libro". De esta manera, se dispuso a narrar las reiteradas traiciones que padeció en aquella relación, anticipando: "Te voy a contar alguna de las mejores infidelidades que descubrí. Por suerte fueron todas con el mismo pibe".

Para contextualizar la situación, explicó que en ese momento era muy joven y carecía de experiencia en el ámbito de las parejas. Al respecto, señaló: "Contexto: yo era chiquita y nueva en las relaciones. Y esta persona era unos poquitos años más grande, pero tenía más calle vivida". Sin embargo, prefirió mantener en el anonimato la identidad de aquel hombre, por lo que advirtió a los usuarios: "No se me pongan a hacer cuentas y tratar de adivinar en los comentarios quién es".

Aunque aclaró que no se considera una persona tóxica, reconoció que las sospechas marcaron aquel vínculo diario. Ella admitió que "estaba todo el día buscando si había otras mujeres alrededor". Su presentimiento terminó siendo acertado y confirmó: "¡Y había!". Según recordó, una de las principales señales de alarma "era que siempre tenía el celular con la pantalla hacia abajo y, obviamente, en silencio".

A pesar de las mentiras, la influencer remarcó que las situaciones de engaño siempre terminan saliendo a la luz por cuestiones del destino. "Pero, ¿saben qué? El universo quiere que te enteres de que sos cornuda", afirmó. Asimismo, reflexionó sobre el paso del tiempo y sostuvo: "Después de tantos años realmente aprendí de que si te engañan, te vas a enterar", coincidiendo con lo expresado al inicio de su grabación con la frase "Aprendí de que si te engañan, te vas a enterar".

Para confirmar las infidelidades de su entonces pareja, la modelo recurrió a una revisión de los dispositivos electrónicos de él. A través de este método, relató: "descubrí Twitter trucho, Instagram trucho, WhatsApp trucho". Las acciones de engaño la llevaron a tomar medidas drásticas y singulares a modo de represalia. En ese sentido, confesó: "Le regalé un perro y el mismo día que le regalé el perro se lo saqué. Le llené todo el departamento de cal y arena cuando encontré un mensaje. Casualmente el universo me mandó una señal, yo la aproveché y era mi venganza. Una venganza tranqui igual".

Entre las diversas situaciones que descubrió, se enteró de la existencia de un triángulo amoroso en el cual ella ni siquiera figuraba de forma activa, tratándose de una relación paralela entre su novio y otras dos mujeres. La situación llegó a su límite durante una salida nocturna. Al respecto, recordó: "vino la amante en un boliche a decirme que ella también era la novia y ahí dije: ¡espectacular!".

Finalmente, la joven decidió brindar recomendaciones a sus seguidoras a partir de las amargas experiencias del pasado. "Creo honestamente que los cuernos no nos salvan, pero sí aprendés lo que no querés en tu vida. Y para mí esto es cuestionable: las personas no cambian. Si te hizo con uno una vez, vas a hacer cornuda dos. Así que mi consejo siempre va a ser: 'besito, adiós, te lo perdiste'", expresó con total firmeza. Para cerrar su relato, dejó un mensaje optimista sobre el futuro afectivo: "Mi consejo va a ser que nunca te quedes en una relación donde no sos feliz, o donde sientas que todo el tiempo tenés que estar buscando si te miente o no. Sé que salir de esas relaciones es muy difícil, pero cuando lo mirás en retrospectiva decís, menos mal. Así que tomen el consejo de esta humilde servidora que ya pasó todas las infidelidades posibles. El amor de tu vida te está esperando y es un amor bueno, sano y lindo".