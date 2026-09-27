La famosa que contrató a un detective para descubrir una infidelidad

Un testimonio sincero sobre engaños en el espectáculo sacudió la agenda mediática. Durante un reportaje en el programa Agarrate Catalina por la emisora La Once Diez, la reconocida artista Carolina Papaleo expuso con lujo de detalles la insólita estrategia que debió poner en marcha tiempo atrás para comprobar las sospechas sobre la conducta de quien era su pareja.

La incertidumbre comenzó hacia finales del año 2024 cuando pequeñas actitudes en la rutina compartida generaron alertas en la actriz. Tras notar distanciamientos raros luego de viajes individuales de cada uno, percibió inconsistencias evidentes. En la charla radiofónica, recordó esa etapa previa al hallazgo al señalar que “Venía todo bien, todo bien, todo bien y después de un viaje mío y un viaje de él había como una cosa rara que no se entendía”.

Frente al desgaste de no hallar certidumbres inmediatas, resolvió accionar por cuenta propia. Al notar vacíos argumentales en la dinámica diaria de la relación, prefirió no dejar espacio a dudas injustificadas. Recordando el quiebre de esa etapa, expresó que “Agoté todas las posibilidades de mi cabeza hasta que en un momento dije: ‘Acá hay algo que no cuadra’”.

Decidida a aclarar el dilema, acudió al auxilio directo de una allegada vinculada a la industria del entretenimiento. Al ponerse en contacto con ella, planteó el asunto de forma privada al sostener que “La llamé a una amiga mía, productora, y le dije: ‘Queda entre vos y yo. Necesito un detective’”.

La sugerencia derivó en tres contactos profesionales, entre los cuales seleccionó a un perfil particular. Valorando la sintonía femenina para la indagación, rememoró con humor ese instante al afirmar que “La primera era mujer. Dije: ‘Una mujer’. Perfecto”.

La investigación contratada no necesitó trámites complejos ni arbolados montos de $0 adicionales para arrojar certezas. La artista le encomendó rastrear los movimientos del último trayecto realizado por el hombre. Sobre la directiva impartida, detalló que “Fue muy simple. Como el viaje lo había hecho hacía nada, le dije: ‘Averiguame si viajó y con quién’”.

El informe resultante trajo precisiones definitivas sobre el viaje y destapó el engaño. Sin matices, la investigadora confirmó el peor escenario posible, situación que la protagonista resumió diciendo que “Viajó con la que era la ex”.

Con las evidencias en mano, la actriz organizó un viaje hacia la zona costera donde residía el hombre para solucionar la situación cara a cara durante un café. Pese a los pretextos iniciales del acusado, el cara a cara derivó en un pedido de perdón acompañado de lágrimas. Lejos de ceder ante el llanto, decidió romper el vínculo inmediatamente al pronunciar que “Le dije: ‘Bueno, todo bien, seguí tu vida, besitos’”. Desde aquel quiebre, se mantuvo sola durante 2025 y 2026, etapa que definió con gracia al remarcar que “Me pasé 2025 y 2026 invicta”.