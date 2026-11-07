La famosa que dejó el veganismo por la razón más insólita del mundo

Karina Jelinek protagonizó un cambio rotundo en su vida al dejar atrás el estilo de vida casi vegano que mantuvo durante muchos años de la mano de su amiga Paz Cornú. La reconocida modelo Karina Jelinek explicó en una entrevista con el medio Puro Show que tuvo que modificar su alimentación de forma drástica debido a la alta intensidad física que le demanda la práctica constante de pádel y su participación en diferentes torneos competitivos.

La famosa figura pública que alguna vez inmortalizó a la opinión pública con su célebre frase sobre su dieta detalló que su cuerpo comenzó a exigirle una mayor cantidad de nutrientes esenciales y proteínas que ya no lograba cubrir únicamente con su antiguo consumo habitual de queso, porotos y lentejas. Por ese motivo la mediática comenzó a incorporar platos tradicionales que antes evitaba por completo en su rutina diaria para recuperar energía de manera rápida y efectiva.

Durante la charla la protagonista señaló: "Ahora como asadito, me gusta y lo necesito porque estoy haciendo mucho padel, participo en torneos y demás y el cuerpo me pide comer". Además aclaró que si bien abandonó el vegetarianismo estricto su dieta sigue siendo saludable y ahora se tienta con opciones como la milanesa napolitana al horno aunque prefiere evitar preparaciones fritas para cuidar su salud general.

En el pasado la trayectoria alimentaria de Karina Jelinek había estado envuelta en debates mediáticos y controversias debido a sus particulares declaraciones donde aseguraba ser "un poco vegetariana" mientras consumía exclusivos cortes importados como carne kobe. Hoy en día aquellas excepciones ocasionales se transformaron en un hábito cotidiano definitivo y la modelo cerró una etapa histórica dejando oficialmente atrás su recordado casi veganismo.