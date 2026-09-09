La famosa que dejó la actuación para dedicarse a constelaciones familiares

La trayectoria mediática en el mundo del espectáculo y los escenarios no impidió que Julieta Bal decidiera encarar un rumbo profesional totalmente diferente. Con 47 años, la actriz, bailarina de clásica y jazz, profesora de educación física y acróbata dejó parcialmente la actuación para volcarse al campo de las terapias holísticas, donde actualmente se desempeña dictando talleres y sesiones como facilitadora certificada.

Su primer contacto con las constelaciones familiares se produjo en 2005. Sin embargo, su consolidación en esta materia ocurrió a partir de 2020, cuando tres meses después del fallecimiento de su padre Santiago Bal en diciembre de 2019 comenzó su capacitación formal en el Centro ATHY.

En una aparición en Canal 9 junto a Carmen Barbieri, a quien califica como su "madre del corazón", detalló su vocación por acompañar procesos emocionales y espirituales. Si bien en la actualidad se encuentra más distanciada de la exposición pública, mantiene este vínculo afectivo y combina sus tareas energéticas con proyectos artísticos ocasionales.

Su recorrido artístico abarca participaciones cinematográficas junto a Alberto Olmedo, intervenciones televisivas en ficciones como ¿Quién es el jefe?, Botineras y Los Únicos, y trabajos teatrales en Los Grimaldi, 4 colas y 1 funeral, El último pasaje, La escuálida familia y el unipersonal Julieta Bal: Diván. En la actualidad, promociona sus encuentros individuales y grupales mediante sus redes sociales.