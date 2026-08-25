La famosa que denunció estar siendo extorsionada y tomó una dura decisión

La exparticipante de Cuestión de Peso Camila Deniz causó una profunda preocupación entre sus seguidores en las redes sociales tras revelar que atraviesa una delicada situación personal. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la joven influencer comunicó que es víctima de maniobras de chantaje y que decidió tomar medidas urgentes. En su mensaje público, expresó: "Quiero informar públicamente que me encuentro siendo extorsionada por una persona, situación que me genera mucho miedo y preocupación".

La alarmante noticia trascendió poco después de que la creadora de contenido compartiera detalles sobre su presente afectivo y confirmara de manera pública que se encuentra de novia, celebrando seis meses de relación. Sin embargo, este buen momento sentimental se vio empañado por la situación de acoso denunciada, lo que la motivó a buscar asesoramiento legal de forma inmediata.

Con el fin de frenar este conflicto y obtener protección legal, Deniz confió su caso a un profesional. Al respecto, señaló: "Por este motivo, contraté al doctor Alejandro Cipolla para que inicie de manera inmediata las acciones legales correspondientes y resguarde mi integridad".

A pesar del fuerte impacto de su denuncia pública y de la gravedad de la situación descrita, la influencer optó por manejarse con cautela y prefirió mantener en reserva tanto la identidad de la persona que la estaría extorsionando como las exigencias o detalles específicos detrás de la maniobra.

Con esta estrategia judicial y su descargo en plataformas digitales, la joven prioriza resguardar su integridad ante el temor generado por las amenazas recibidas, mientras avanza con las medidas de patrocinio legal.