La famosa que dijo que jamás tendría hijos pero terminó embarazada

Cande Molfese se encuentra en el centro de la escena mediática tras anunciar que espera su primer hijo junto a su pareja, Joaquín Merino. La noticia generó un fuerte impacto en las redes sociales, ya que la actriz sostuvo durante mucho tiempo una postura pública firme en contra de la maternidad. Ante los cuestionamientos recibidos por su cambio de opinión, la artista decidió publicar una recopilación de sus declaraciones pasadas para explicar su transformación interna.

En el material compartido, se observan archivos donde Molfese aseguraba que "Las mujeres hay gran parte que tienen como la vocación de ser madres. Yo no". Sin embargo, el presente la encuentra en una sintonía diferente, definiendo este momento como el inicio de una etapa fundamental. Al respecto, ella misma manifestó en el video que "Estoy embarazada. Estaba como más que no a la maternidad y hoy es mi gran proyecto, digamos".

La actriz también incluyó un registro de una consulta con la astróloga Jimena La Torre, quien le había anticipado esta posibilidad durante una lectura de cartas. En ese encuentro, la especialista le comentó que "Acá te sale fertilidad" y, ante la sorpresa de la protagonista, reafirmó que "Y te salió un bebé". Este cambio de perspectiva marca una diferencia sustancial con su relación anterior junto a Gastón Soffritti, de quien se separó en 2023 debido a divergencias sobre los proyectos familiares.

Sobre el instante en que confirmó la noticia, Molfese brindó detalles específicos de la situación doméstica. "Me hice el test. Apenas hice el pis. Y aprendí que estaba súper embarazada", relató con naturalidad. Además, describió la reacción inmediata que tuvo junto a Joaquín Merino al ver el resultado positivo en el dispositivo. Según sus palabras, "Con Joaco nos miramos, nos abrazamos y medio como: ‘Bueno, ok. Ya está. Esto está pasando. Esto es’".

Finalmente, la intérprete se refirió a las críticas que sugieren que su nueva realidad afectará el vínculo con sus mascotas. Sobre este punto, fue categórica al desmentir esas versiones y asegurar que "Ellos que dicen que ahora que yo voy a ser mamá voy a dejar a mis perros de lado. Yo no voy a ser ese tipo de madre". A través de este descargo, Molfese buscó demostrar que la evolución de los deseos personales es un proceso natural y que actualmente se encuentra enfocada en lo que denomina su gran proyecto junto a su compañero actual.