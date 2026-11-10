La famosa que empezará terapia por sus problemas de salud mental

Gladys La Bomba Tucumana atraviesa un presente extremadamente doloroso debido a la partida de su pareja Luciano, quien falleció a los 38 años por cáncer. La popular cantante trabaja sin descanso con su show en Buenos Aires y el interior, al tiempo que cuida a su mamá Adela, quien padece Alzheimer y permanece con internación domiciliaria a causa de una neumonía bilateral.

En una charla franca, Gladys La Bomba Tucumana dejó en claro que no puede superar la ausencia física del amor de su vida. La artista confesó: "Lo de mi pareja es insuperable. No lo puedo procesar. Lo pienso todo el día, todo el tiempo. No puedo todavía hablar".

Respecto al vínculo que mantuvieron, la intérprete aseguró que los casi cuatro años que compartieron fueron los mejores, más puros y sanos que vivió. Sobre Luciano Arturo Ojeda, licenciado en Higiene y Seguridad, la cantante resaltó: "Jamás tuvimos prejuicios con la diferencia de edad, ni yo ni él. Era un chico fuera de serie".

En relación con su bienestar emocional, Gladys La Bomba Tucumana reveló: "Voy a arrancar terapia porque no puedo más, estoy muy triste y no lo puedo manejar". Actualmente sigue habitando el departamento que compartían, donde guarda intactos los recuerdos, la ropa que a veces usa para dormir y hasta las conservas que él cocinaba.

Por último, Gladys La Bomba Tucumana descartó por completo la posibilidad de volver a enamorarse o mudarse de vivienda. La estrella tropical concluyó: "No tengo ni ganas. No conozco a nadie y no estoy haciendo vida social como para conocer a alguien", priorizando transitar su duelo en la intimidad de su hogar.