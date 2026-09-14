La famosa que está con tratamiento psicológico por su "celos y toxicidad"

Durante un paso por el programa Juego Chino, la creadora de contenido Sofi Gonet mantuvo un diálogo a fondo con el Pelado López, donde abordó de manera abierta sus contradicciones en el terreno sentimental. La influencer reconoció haber tenido conductas dañinas en sus vínculos amorosos del pasado y contó que actualmente se encuentra realizando un abordaje profesional para modificar esa clase de patrones.

Al analizar la diferencia de su comportamiento según el tipo de relación, la joven conocida como La Reini detalló: "Yo declaré que soy tóxica. Estoy en tratamiento para ser menos tóxica. Muy celosa y muy posesiva en la pareja, en el resto de las cosas no. Eso me parece muy loco, en otros vínculos soy muy estable y con la pareja tengo cosas que resolver".

Al momento de especificar cuáles eran las actitudes concretas que terminaban perjudicándola, explicó el control que ejercía en las plataformas digitales y la asimetría que percibía en el compromiso mutuo: "Revisé 'me gustas' en redes y cuando encontraba cosas era muy hiriente, me lastimaba mucho ver eso. Cuando estoy enamorada no tengo ojos para otra persona, de verdad. Consecuentemente, me lastima mucho que la otra persona sí tenga".

En ese mismo sentido, la figura digital identificó cuál es la situación puntual que desencadena su malestar en la rutina compartida: "Yo me saco mal, sobre todo cuando no me contestan por muchas horas".

Este análisis sobre su manera de vincularse se da tiempo después de su pública y comentada separación de Homero Pettinato. Aquel quiebre generó una fuerte repercusión tras la filtración de conversaciones privadas donde quedaron al descubierto dinámicas dañinas e inseguridades de ambas partes. A partir de ese hecho no se le volvió a conocer un noviazgo oficial, y la propia influencer asumió ese final como un momento determinante para hablar públicamente de la necesidad de sanar sus conductas para construir relaciones sanas.