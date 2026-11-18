En medio de las repercusiones por el conflicto mediático que involucró a La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra, la reconocida bailarina e influencer Tuli Acosta rompió el silencio y habló sin filtros sobre su vida privada. Durante una reciente visita al ciclo de streaming DGO Stream, la joven sorprendió a todo el panel al brindar detalles desconocidos sobre su intimidad y su orientación sexual frente a las cámaras.

La charla subió de tono cuando el conductor Ramiro Bilbao le preguntó de manera directa si se consideraba bisexual o heterosexual. Ante la consulta del periodista, Tuli Acosta respondió con total sinceridad y aseguró: “Sí, soy más, soy más hetero. Pero me beso a unas pares de mujeres. Pero porque soy cag… con lo...”. Sus palabras despertaron de inmediato la curiosidad de todos los integrantes de la mesa.

Para despejar cualquier tipo de duda, Bilbao repreguntó si se trataba simplemente de besos en un contexto de fiesta o si había llegado a concretar una relación íntima. Lejos de esquivar el tema, la influencer confirmó el encuentro sexual y lanzó una frase contundente sobre cómo lo vivió: “Sí, sí, sí, sí. Y fue lo mejor que me pasó en... ¡Mira!”.

Ante esa revelación, el conductor la incentivó diciéndole “Tenías que volver, mami”, mientras que Sabrina Rojas aprovechó el momento para indagar por qué no había repetido aquella vivencia tan positiva. Con humor y algo de timidez, la joven explicó el motivo de su freno: “Porque... No, porque, porque soy cagona”.

La curiosidad en el estudio fue en aumento y Rojas quiso averiguar si la mujer en cuestión pertenecía al ambiente artístico o era una figura conocida. Entre risas nerviosas, Acosta decidió ponerle un límite a la entrevista para proteger la identidad de la otra persona y contestó: “Aaah… sí. No voy a decir. No quiero hablar de esto”. En ese instante, Martín Salwe intervino con la frase “Salí de ahí, maravilla”, a lo que ella replicó divertida: “No, él me preguntó”.

Estas declaraciones íntimas se suman a un año muy expuesto para la bailarina, quien meses atrás quedó en el ojo de la tormenta por el romance entre La Joaqui y Tiago PZK. En aquella oportunidad, durante una entrevista con el programa Puro Show por la pantalla de El Trece, le mencionaron que “se dio vuelta la tortilla” respecto a la atención mediática que antes recaía sobre ella y el cantante cuartetero. Al respecto, comentó entre risas “¿Qué decirte, querido?” y admitió que no esperaba ese giro con un breve “No, no, no. No, pero bueno”.

Durante esa misma nota televisiva, el cronista le recordó que el intérprete cordobés había catalogado lo sucedido como una traición, algo que la influencer respaldó al afirmar: “Sí, sí, sí. Obvio. Obvio que lo fue”. Además, al ser consultada sobre la posibilidad de volver a cruzarse con Tiago PZK tras una vieja foto juntos, fue tajante en su postura y sentenció: “No, yo no compartiría de nuevo, la verdad”.

A pesar de su firmeza, la artista aclaró que no emite juicios de valor sobre la relación de los cantantes al expresar “No juzgo, pero no compartiría”. Asimismo, reflexionó sobre cómo ese conflicto la obligó a depurar su círculo íntimo: “Todo esto me sirvió para volver a ver mis vínculos, volver a elegir. Cuando la vida te remueve y te hace que te saque la mugre de la alfombra, es básicamente para eso”.

El impacto de los rumores afectó profundamente a su familia, una situación que ella misma lamentó frente a los micrófonos al confesar: “Me duele mucho más por mis papás, porque les llega más a ellos que a mí”. Si bien aseguró que “Siempre busqué tomármelo con humor, por más que me dolía”, destacó que toda la experiencia le sirvió para madurar “en lo personal, como persona” y capitalizarlo como “una lección de vida”.

Respecto a su vínculo actual con Luck Ra, cuyo nombre de pila es Facundo, la joven resaltó su resiliencia y ratificó su apoyo incondicional hacia el músico. “Facu ha pasado muchas difíciles en su vida. Creo que por eso tampoco nunca me preocupé mucho, porque sé que es un chabón muy fuerte”, sostuvo, y agregó: “Dejarle saber siempre que mi consejo va a estar ahí, porque así es la amistad”.

Sobre el tratamiento que los medios y el público le dieron al escándalo, Acosta consideró que el cantante quedó injustamente expuesto ante las consultas de si fue “el villano de una historia mal contada”. Con tono crítico, manifestó: “Creo que hubo muchas historias mal contadas”. Luego cerró su análisis cuestionando la crueldad digital: “Se involucró mucha gente, se dañó mucha gente totalmente al pedo. Pero bueno, es un poco el monstruo de esta generación: el hablar gratis”.

Aquellas entrevistas tuvieron una fuerte repercusión en las plataformas digitales, especialmente cuando una cuenta de Instagram replicó el recorte televisivo y La Joaqui reaccionó comentando apenas un irónico “Jajaja”. Ese cruce virtual ocurrió poco después de que la referente del RKT y Tiago PZK blanquearan su noviazgo bajando de un avión privado en La Rioja, donde ella tenía programado un recital esa misma noche, un vínculo que generó el malestar de Luck Ra y contó con el total respaldo de Tuli Acosta.