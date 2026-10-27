La famosa que exorcizó su casa porque tenía "espíritus de Los Pitufos"

Analía Franchín sorprendió este lunes en el programa A la Barbarossa, emitido por Telefe y conducido por Georgina Barbarossa, al relatar una traumática experiencia paranormal vivida durante su infancia.

La comunicadora compartió sus creencias religiosas tras comentarse el testimonio de Elina Costantini en PH, donde la empresaria aseguró ver figuras religiosas y al Diablo. "Yo les voy a decir algo. Yo también hablo con Dios. Yo siento que tuve una relación o sea, tengo un vínculo directo con Dios", comenzó diciendo la panelista ante el asombro del equipo del ciclo televisivo.

La famosa ahondó en los detalles de aquella época de su vida y recordó el sufrimiento constante que le provocaba la supuesta aparición de los populares personajes infantiles. "Yo sé que uno lo puede tomar para la chacota, pero yo lo pasé muy mal de chiquita cuando se aparecieron los Pitufos", afirmó la mediática en el programa.

La gravedad del caso llevó a su madre a recurrir a distintas instituciones religiosas como la Iglesia de la Candelaria, la Iglesia Evangélica de la calle Mercedes y los Testigos de Jehová en busca de una solución urgente para la familia.

El pánico cotidiano afectó profundamente su salud física y emocional durante varios años de su niñez. "Que mi madre en paz descanse, ustedes lo saben todo lo que tuvieron que hacer. Vinieron de la Iglesia de la Candelaria, vinieron de la Iglesia Evangélica de la calle Mercedes. Vino vinieron los Testigos de Jehová, vinieron un montón, tuvieron que exorcizar mi casa. Yo a la noche, chicos, de verdad les digo, o sea, yo pasé horror. Yo me hacía pis en la cama hasta los 8 años, pero yo sentía que los Pitufos estaban", relató al aire sobre la intervención realizada en su domicilio.

A diferencia de lo que suele suceder con los temores de la niñez, la protagonista sostuvo firmemente su postura a lo largo de las décadas sin dudar de lo vivido. "Hoy, a punto de cumplir 54 años, no digo: 'Ah, es a mí me pasó porque era chica'. Yo te lo juro por Dios, que eso que yo viví hoy te lo vuelvo a decir que fue real", concluyó tajante la periodista, dejando en claro que mantiene la certeza absoluta sobre aquel terrorífico episodio que marcó su infancia para siempre.