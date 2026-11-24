Alejandra Maglietti sorprendió al relatar una incómoda experiencia personal que vivió junto a la China Suárez en un local gastronómico. Aunque la abogada suele mantener una postura objetiva cada vez que opina sobre los conflictos mediáticos de la actriz, esta vez decidió contar sin rodeos el desplante que sufrió cara a cara junto a sus excompañeros del ciclo televisivo Bendita durante una salida nocturna.

Según reconstruyó la panelista ante sus oyentes, el episodio tuvo lugar en un bar porteño en la época en que Eugenia todavía mantenía un noviazgo con el cantante Rusherking. En aquella oportunidad, Maglietti había salido a tomar algo con parte de su equipo de trabajo, entre los que se encontraban Edith Hermida y Horacio Pagani, y decidieron acercarse en tono distendido hasta la mesa donde estaba la artista.

Al recordar el encuentro, la modelo fue contundente respecto a las sensaciones que le dejó el trato recibido aquella noche. "La única vez que me crucé en la vida a la China Suárez, cara a cara, la pasé como el c*lo porque me pareció muy soberbia, me pareció horrible su actitud", disparó de entrada al describir cómo reaccionó la intérprete frente a su grupo.

El objetivo de los integrantes del programa era generar un momento simpático y usar a Pagani como excusa para romper el hielo, aunque ella intuía que el resultado no sería positivo. "Estábamos en un bar y ella estaba de novia todavía con Rusherking. Éramos como un grupete, yo estaba con Pagani, Edith (Hermida) y otros. Y se nos ocurrió en el momento una pelotudez: hacer que Pagani los salude", detalló sobre la previa.

A pesar de la intención amistosa, la abogada explicó que prefirió mantenerse a cierta distancia para evitar quedar expuesta si el acercamiento salía mal. "Me quedé en el fondo para no formar parte del papelón, pero era como para remarla y reírnos un poco, caímos con la mejor", aseguró al relatar cómo intentaron llevar adelante la broma dentro del local.

Sin embargo, el gesto del grupo chocó contra una indiferencia total que dejó a todos descolocados en medio del bar. "Le dijeron 'che, te quiere saludar Pagani'. Y te juro que nunca sentí una cosa igual, ni siquiera nos miró, como si no existiéramos. Fue una situación horrenda", afirmó Maglietti sobre el desplante que sufrió junto a sus colegas.

Para cerrar su anécdota, la panelista dejó en claro que aquella pésima impresión no condiciona su labor profesional cuando le toca analizar noticias vinculadas a la actriz en televisión. "Después, obviamente que cuando tiene razón la defiendo igual, no pasa nada", concluyó, remarcando que no guarda rencores personales tras aquel incómodo episodio.