La famosa que fue cajera y tuvo un incidente con una mechera

Marta Fort, de 22 años, sorprendió al relatar una experiencia laboral que cumplió un deseo de su infancia. Durante una entrevista, la joven explicó que "sí cumplí un sueño, porque yo de chica, ¿viste que uno quiere lo que no tiene?... Yo jugaba con la caja registradora de Barbie. A mí me encantaba oír el titín, titín, titín, titín de ser cajera. Y lo cumplí. Fui cajera de un supermercado Día". Ante la sorpresa de los presentes, ella insistió en la veracidad de su relato al decir "lo juro por Dios. Jugaba con la gente, con las señoras".

En su paso por el comercio, la hija del empresario enfrentó a una clienta que intentaba llevarse mercadería sin pagar. Según recordó la influencer, "es más, la vi a una señora chorearse un aceite de oliva. Como la había visto cómo se encanutaba todo en una bolsita, así que le dije 'A ver, mostrame la bolsita'".

Ante la negativa de la mujer, quien respondió "no, no tengo nada", la joven se mantuvo firme y exclamó "¡Un aceite de oliva!, le dije". Este suceso le permitió comprender la realidad económica del país. Ella confesó que "ahí aprendí que el aceite de oliva es caro. No lo sabía, no... hasta que vi una promoción que decía dos por 12 o algo así".

Actualmente, tras mudarse sola en septiembre de 2025, la modelo utiliza aplicaciones móviles para sus compras y ya no recorre los pasillos de las tiendas. Por otro lado, la charla también abordó recuerdos familiares poco convencionales sobre su vida privada. Marta describió que "el lugar que más usaba para ponerse profundo era cuando cagaba. Él nos llamaba a todos, a mí, a Felipe. Así hablábamos".

Sobre este hábito de Ricardo Fort, detalló que "mi casa era casi como un estudio de televisión y el momento más privado que tenía era cuando iba al baño". De esta forma, la joven compartió memorias que vinculan su presente en los medios con su historia personal.