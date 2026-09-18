La famosa que fue tapa de Playboy y su esposo la dejó por otro hombre

El paso por Gran Hermano Generación Dorada 2026 dejó una marca imborrable en la historia del formato, consagrando por primera vez a una participante mujer como ganadora. La experiencia previa vivida en 2011 ya la había posicionado con fuerza en el ambiente artístico, llevándola a protagonizar producciones destacadas y tapas de revistas de alto perfil como Playboy.

El recorrido profesional comenzó a cruzarse con su esfera íntima en 2012, cuando conoció a su exmarido en el ámbito laboral de un canal de música, donde ella se desempeñaba como movilera y él como productor. El vínculo evolucionó hasta formalizarse en casamiento durante 2015, iniciando una etapa marcada por la exposición, comodidades y traslados a zonas exclusivas como Tortugas Polo Club, estilo de vida que compartieron junto a su hija Delfina.

La relación finalizó en 2023 en medio de diversas versiones sobre los motivos del quiebre, confirmándose posteriormente que él se había enamorado de su personal trainer. En aquel momento, Pochi de Gossipeame se refirió al tema al responder a un seguidor aclarando que "Tenía amigos del entorno que me decían eso. Celebro el amor y el poder ser honesto con ese sentimiento".

La reciente coronación en el programa televisivo volvió a reflotar los conflictos del pasado y desencadenó una fuerte reacción pública por parte de su expareja. "Ahora salgo en las noticias donde la gente homofóbica me insulta, no entiendo por qué. Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar", expresó con dureza respecto a la situación mediática.

En el mismo descargo, el productor hizo hincapié en la responsabilidad hacia la menor que tienen en común y lanzó severas críticas hacia el entorno familiar. "Que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía comen de nosotros. Deberían respetarnos", sentenció sobre el vínculo actual.

Luego de haber transitado uno de los períodos más complejos de su vida tras la ruptura matrimonial, la consagración televisiva ubica a la jugadora en una posición de gran relevancia dentro del entretenimiento.