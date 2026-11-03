La famosa que hizo una limpieza espiritual por el fantasma de su casa

Daniela Celis atraviesa horas de desconcierto absoluto luego de enfrentarse a una experiencia insólita dentro de su propia casa junto a sus hijas gemelas Laia y Aimé. La exparticipante del programa Gran Hermano compartió con sus seguidores la inquietante situación que comenzó cuando las niñas empezaron a nombrar de forma recurrente a un personaje llamado Yoyi.

La preocupación de la influencer creció velozmente al notar que no se trataba de un juego común entre las pequeñas. En un video publicado en sus historias de Instagram explicó la secuencia exacta de los hechos: "Mis hijas me están diciendo que tienen un amigo. Pensé que era un peluche o sus bebotes, hasta que me mencionaron que estaba atrás de la puerta y empecé a grabar". Acto seguido lanzó la consulta abierta a su público: "Mamis, necesito consejos, ¿es amigo invisible o algo más?".

En el material audiovisual una de las nenas aseguraba que la presencia era buena y traía obsequios para la familia. Sin embargo la persistencia del relato encendió las alarmas de la joven madre quien admitió que el asunto ya no le causaba gracia: "Chicos, es un fantasma de acá a la China", escribió en sus redes sociales sin ocultar que la situación le generaba bastante temor.

Frente a ese panorama la mediática optó por convocar a una persona especializada para realizar una purificación en el hogar. La gran sorpresa llegó poco después cuando las propias gemelas aseguraron que la entidad había abandonado la casa el lunes posterior al ritual, a lo que Daniela Celis reaccionó descolocada señalando: "Yoyi en casa 'se fue' el lunes cuando hicieron una limpieza energética", finalizando con una frase tajante: "Me da miedo".