La famosa que le exige regalos a su novio por cada mes de embarazo

Durante su paso por el estudio del programa Antes Que Nadie de Luzu TV, la actriz Cande Molfese desató las risas de todo el equipo al revelar la particular estrategia que implementó en su hogar durante la gestación. Con el humor que la caracteriza, mostró la exigente lista de obsequios que le preparó a su pareja para que la agasaje mes a mes a modo de compensación por el esfuerzo físico del embarazo.

"Le hice una lista de regalos a mi novio para que una vez por mes me regale cosas, porque yo gesto vida, pulmones, uñas, tráquea", lanzó entre risas en la mesa conducida por Diego Leuco, justificando con picardía el insólito pliego de condiciones.

Para facilitarle la tarea a su pareja, Molfese organizó el pedido con un criterio implacable dividido por presupuesto, según leyó en vivo el propio Leuco mientras repasaba el documento digital en el estudio.

En el grupo de los económicos incluyó velas aromáticas, un portahuevos, mangas de repostería de tamaño grande, un neceser, kilos de yerba orgánica y un termo de reconocida marca internacional en tono chocolate.

En la categoría de precios moderados dispuso un secador de pelo potente, el juego de mesa Burako, un masajeador, joyas y prendas de vestir de una famosa marca.

Para el rubro de los productos caros seleccionó rollers, una máquina para hacer pastas caseras, ropa interior de marca internacional, la extensión del juego Catan, una cámara de fotos y una sartén tipo Flip.

Asimismo, la futura mamá dejó en claro que no todo da lo mismo dentro del archivo: varias de las opciones cuentan con un cartel de advertencia con la leyenda "sí o sí", para evitar equivocaciones o reemplazos de última hora.

Si bien la lista abarca antojos y utilidades para toda la etapa de gestación, el plato fuerte está reservado para el tramo final antes del parto, inspirado en el amor de Cande por la cocina.

"Después hay uno al que le puse 'push present', que es el del noveno mes. Ese es sí o sí caro, es la Thermomix", cerró divertida la actriz, dejando en evidencia que la llegada de su primer bebé vendrá con un robot de cocina de última tecnología para la casa.