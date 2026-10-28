La famosa que nombró a Diego Torres como el más sexy y dijo que lo besó

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich protagonizaron un divertido momento en el programa Vuelta y Media de Urbana Play cuando la humorista reveló quién es el hombre más sexy de la Argentina.

La comediante sorprendió a todos al nombrar a Diego Torres y expresó "Diego Torres... Farmea aura a lo loco, tipo camina y yo digo: 'Sí, llevame'". Además agregó "Tiene onda y me pone de buen humor".

Ante la broma de su pareja sobre una posible conquista del artista, la invitada respondió "No, no. Desde ya que si vos querés, yo no me voy a negar".

Lejos de frenar la charla, Dalia Gutmann relató una anécdota de su adolescencia durante el año 1993 en Miramar donde habría cruzado al famoso cantante en la vía pública.

La figura confesó "Tengo un recuerdo, que no sé si es cierto o no, que yo estaba en Miramar, año 93, caminando por la costanera, me lo cruzo, le dije: '¿Diego Torres?' y me dio un beso en la boca".

Para cerrar el tema, la humorista también sumó "Yo siento que me lo chapé de chica" pero enseguida admitió "Pero no me acuerdo si pasó o fue una fantasía, que yo lo vi y es lo que me hizo en la cabeza".