La famosa que olía las camisas de su marida para saber si le era infiel

La modelo y panelista Natalie Weber rememoró los momentos más complejos de su historia de vida y su relación de pareja con el exjugador Mauro Zárate, con quien comparte un vínculo de 17 años y dos hijos, Mía y Rocco. Durante una conversación abierta, Weber repasó desde los conflictos de su infancia hasta las duras batallas de salud que debió afrontar junto a su familia.

En su niñez, la panelista vivió la separación de sus padres cuando tenía siete años, tras lo cual su progenitor se mudó al exterior. Al recordar esa etapa, Weber declaró: "Mi papá se fue cuando yo tenía siete años; se separaron y al año él se fue a vivir a Miami. Fue un padre ausente, casi abandónico, porque he estado años sin saber de él. Se desentendió por completo de mis hermanos y de mí también."

La modelo destacó que su madre asumió la crianza de manera solitaria y fuerte. El reencuentro con su padre ocurrió cuando ella tenía 22 años, un momento que describió con dolor: "Yo tenía 22. Cuando lo vi me desarmé. Lo abracé, me puse a llorar y cuando lo terminé de abrazar sentí que era un extraño. ¡Y es que era un extraño! Tantos años sin verlo, ¿viste? No alcanzó ninguna explicación. El tiempo perdido no se recupera." Hoy en día, debido a problemas de salud de su progenitor, Weber asumió su cuidado y sustento económico: "Hoy me toca cuidarlo y mantenerlo, sí. Me toca ser como su mamá, en un punto. Yo soy consciente que él no me elige."

Respecto a su vida junto a un deportista profesional, la panelista desmitificó el glamour del ambiente y remarcó el esfuerzo silencioso de la familia. "Los primeros años, cuando estás con un jugador de fútbol y sos mamá, hacés todo vos", detalló, y agregó que "pasa que la gente se guía mucho en la parte económica, pero hay un montón de grises." La pareja decidió regresar a la Argentina para que sus hijos crecieran cerca de sus afectos. "De hecho, nos tocaron lugares muy lindos así que yo estaba fascinada, pero queríamos que los chicos se críen con primos y con sus abuelos", expresó.

La convivencia prolongada también requirió de asistencia profesional. Tras 17 años juntos, la pareja recurrió a la terapia. Al respecto, la modelo analizó: "A la terapia de pareja uno tiene que ir siempre y cuando tenga ganas de seguir. Mientras sigas pensando 'Te sigo eligiendo', porque la terapia tampoco hace magia." Según Weber, las distintas transiciones, como el retiro deportivo de Zárate y su propio regreso al trabajo en televisión, generaron distanciamientos en la escucha mutua.

En la conversación surgieron también anécdotas de celos durante los primeros años de relación en Italia. Weber desmintió haber olido ropa interior de su marido: "No, eso de que olí un calzón es mentira, lo dije en joda. ¡No, me moría del asco, ¿oler un calzón?! Lo dije una vez en joda y me acuerdo que cuando fui a lo de Mirtha, Moria me lo dice." Sin embargo, admitió otras conductas preventivas: "No, cuellito de camisa y de remera sí olí para ver si había perfume de mujer. Son los tips que nos damos entre las amigas."

Uno de los tramos más sensibles del relato estuvo dedicado a su diagnóstico de cáncer de mama en 2016, pocas semanas después de perder un embarazo. "En el 2016 pierdo un embarazo en junio y en julio me entero que tengo cáncer de mamas", recordó. Weber tenía un bebé de cinco meses y debió afrontar tres tumores. "Cuando tenía 30 años, cáncer, me parecía algo que no podía pasar o que pasaba una vez cada tanto. Entonces cuando se me detectó dije 'No, listo, chau, me voy a morir'. Y tenía un bebé de cinco meses. Era muy loco porque, en ese momento, hacía cinco meses yo estaba dando vida y ahí estaba luchando contra la muerte", reflejó. La modelo optó por una mastectomía bilateral para priorizar su vida por sobre lo estético y manifestó su orgullo actual: "Estoy orgullosa de mis cicatrices porque hablan de una lucha y eso a mí me enorgullece."