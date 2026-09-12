La famosa que pasará por el quirófano para sacarse pechos tras 20 años

Fernanda Iglesias analiza volver al quirófano para retirarse los implantes mamarios tras 20 años de habérselos colocado. Durante su intervención en el programa Puro Show, la comunicadora explicó el motivo doloroso e incómodo que la llevó a tomar esta decisión.

El tema surgió durante el análisis de un cruce entre Ángel de Brito y Pampito sobre retoques estéticos. En ese contexto, la periodista recordó el momento en que decidió realizarse la intervención inicial: “Me lo puse hace 20 años, tenía 33”.

Respecto a las razones de esa primera cirugía, la comunicadora detalló el contexto personal de aquel entonces: “No me lo puse para ir al show de Nito Artaza, me lo puse porque había dado de mamar y había quedado unas pasitas de uva, así que me tenían que poner una cinta scotch para que se me levante. Yo dije, esto no es digno, vamos al quirófano”.

Actualmente, el panorama cambió debido a trasformaciones biológicas que le generan un malestar constante. Sobre el origen de su malestar actual, la periodista señaló: “Ahora, con la menopausia, esto es interesante. Con la menopausia, me crecieron mucho y me las quiero sacar”.

Al indagar sobre la razón puntual de su deseo de operarse, la respuesta de la panelista fue categórica: “Porque me molestan”. Aunque aclaró que no fijó un día específico para el procedimiento y continúa evaluándolo, la intervención podría concretarse en el corto plazo debido a las dolencias físicas que padece de manera cotidiana.