La famosa que pensó que se iba a morir e hizo un "dibujito de despedida"

Denisse González atravesó un momento sumamente complejo al permanecer durante catorce días en un centro médico. El motivo de su ingreso urgente se debió a un valor crítico de 1000 plaquetas, una cifra que se encuentra extremadamente alejada de los parámetros habituales, que suelen situarse entre 150000 y 450000. Tras haber postergado sus chequeos de rutina en los últimos meses, un examen de laboratorio matutino encendió las alarmas de los profesionales, quienes ordenaron su inmediata observación.

Durante las primeras horas de su estadía en el hospital, la joven debió afrontar la situación sin la compañía directa de sus allegados más cercanos. Al no encontrarse su pareja Bautista Mascia en la ciudad y al estar su familia radicada en Trelew, ingresó acompañada por una amistad.

En esa primera noche, invadida por la incertidumbre y el temor a sufrir una hemorragia interna, atravesó momentos de profunda angustia. "Esa noche que estaba sola, hice un dibujito de despedida", confesó sobre el nivel de desolación que sintió al enfrentarse a la posibilidad de un desenlace irreversible sin alertar inicialmente a sus padres.

La serenidad comenzó a llegar a medida que el equipo especialista le brindó contención y le explicó la importancia de mantener la calma mientras avanzaban los análisis. Con la confirmación de que estaría monitoreada en todo momento hasta hallar la medicación indicada, logró procesar la situación con mayor tranquilidad. Actualmente, la creadora de contenido ya se encuentra bajo un tratamiento adecuado para estabilizar sus valores sanguíneos y completar su recuperación.