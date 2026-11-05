La famosa que perdió su millonaria herencia de su papá tras ser estafada

La comunicadora Barbie Simons sorprendió al contar en el ciclo de Blender conducido por Pamela David que atravesó uno de los momentos más tristes de su vida personal. Tras conocerse el testimonio de Lucas Bertero sobre una vivencia similar, decidió romper el silencio acerca del engaño financiero que sufrió.

La protagonista explicó que confió sus ahorros en una mesa de dinero pensando en su futuro y en un respaldo para cuando sea grande. Sin embargo, toda esa suma de dinero desapareció y le generó un dolor inmenso vinculado al recuerdo de su padre fallecido.

"Posiblemente el año pasado fue uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá", confesó Barbie Simons durante la charla con la conductora. Además agregó que se trató de un golpe inesperado que la desestabilizó por completo en el plano emocional.

La damnificada detalló que el perjuicio no fue solo económico sino también afectivo porque sintió que le quitaron lo último que conservaba de su padre. "Sufrí una estafa de la herencia de mi papá. Fue que me vuelvan a quitar a mi papá de vuelta, lo que me quedaba de él o lo que sentía que siempre cuidé, que nunca toqué", expresó.

Ante esta situación límite, la mediática decidió iniciar acciones legales para intentar revertir el panorama judicial que le tocó atravesar. "Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero bueno, esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más", detalló sobre la causa.

Por último, Barbie Simons reconoció que atravesó un proceso muy duro cargado de reproches internos tras enterarse del engaño. "Sentí mucho dolor, mucha culpa de sentir que lo había traicionado, su memoria, su trabajo, su compromiso de tantos años y que yo nunca había tocado", concluyó.