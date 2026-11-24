Durante una transmisión en vivo en el ciclo noche de chicas del canal de streaming Blender, Marta Fort y Charlotte Caniggia protagonizaron un intercambio que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. A sus 22 años, la heredera del recordado empresario chocolatero sorprendió al confesar sin filtros sus ganas de convertirse en madre en el corto plazo.

Al escuchar la afirmación directa de la joven, quien lanzó la frase "Yo hoy tendría un pibe", la hija de Mariana Nannis reaccionó completamente descolocada ante las cámaras. Con un tono desesperado y eufórico, la mediática intentó frenar el entusiasmo de su compañera de mesa respondiendo de inmediato "¿En serio? No, no, no".

Lejos de fundamentar su deseo desde un costado romántico o tradicional ligado al instinto maternal, la influencer explicó la estrategia comercial que hay detrás de su idea. Según sus propias palabras, "Facturás mucho más estando embarazada. Porque la gente tiene ese morbo. Capaz me llaman de una lencería y tienen el morbo de la mina embarazada sexy".

Frente a este planteo económico sobre ganar más dinero durante la gestación, la hermana de Alex Caniggia apeló a su experiencia y a la diferencia generacional para advertirle sobre la exigencia real de la crianza. Sin vueltas, le contestó "Ay no me jodas. Yo decía eso a tu edad y después cuando tengas mi edad vas a decir ni en pedo. Yo tendría, pero ahora no. Es mucho trabajo tener un bebé".

Luego del momento humorístico, la charla tomó un rumbo más reflexivo cuando la joven recordó su propia historia familiar junto a Ricardo Fort. Sobre su infancia, detalló "Yo me crie en una casa donde no había nadie que ocupe el rol de madre, pero mi papá era un padre soltero, gay. Todo lo opuesto a lo que era normal en ese momento".

Asimismo, destacó la red de contención que tuvo mientras el empresario alcanzaba su máxima exposición mediática en la televisión. Al respecto, agregó "Por ende, tuve apoyo en muchos otros lados aparte de la figura de padre. Tuve apoyo de niñeras, de mi abogado, de tías, de tíos, de todo".

Para defender su postura de que tener un hijo no frena el crecimiento laboral, tomó como ejemplo la dedicación de su padre. En ese sentido, expresó "Considero que no hace falta rescindir a tu vida para tener un hijo. Imaginate que mi papá tuvo el pico de fama mientras me tenía a mí".

Sobre el rol paternofilial del recordado artista, remarcó con orgullo el equilibrio que lograba mantener en el hogar pese a sus compromisos laborales. Textualmente afirmó "Por más de que mi papá haya trabajado, no puedo decir que era un padre ausente y que no le importábamos, sino que había encontrado su manera de que nosotros tengamos una vida ordenada, amén de que él trabajaba de la forma que trabajaba".

Finalmente, la modelo enumeró los tres grandes objetivos personales que busca cumplir para alcanzar la plenitud emocional y profesional. Para cerrar su reflexión, aseguró "Yo tengo tres metas en mi vida: que me vaya bien en lo que es mi figura pública, poder hacer lo que amo y después tener una familia convencional. Así me sentiría completa en mi vida, podría morir feliz el día que lo tenga".