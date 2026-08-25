La famosa que quiso ser mamá pero su ex no quiso y se separaron feo

La relación de muchos años entre la humorista Fátima Florez y el productor Norberto Marcos sigue sumando capítulos de tensión en el plano judicial y mediático. En medio de acusaciones cruzadas y reclamos por bienes, trascendió un aspecto sumamente reservado que marcó la intimidad de la pareja durante su convivencia y que hasta ahora no se había ventilado públicamente.

Durante una reciente emisión del programa de espectáculos Intrusos, la periodista Marcela Tauro recordó un doloroso episodio que atravesó la comediante, luego de que Daniela Ambrosino se refiriera en el mismo programa a los mensajes publicados por la artista. La panelista expuso el anhelo de maternidad de la humorista al declarar que "Ella quiso ser mamá en un momento" de la relación. Al profundizar sobre las medidas que tomó la artista para intentar cumplir ese anhelo, la comunicadora detalló que "Fue a un cura sanador a ver si podría ser madre".

La revelación generó asombro en el panel televisivo por tratarse de un asunto del ámbito privado. Según se relató en el ciclo, esta búsqueda personal provocó serias diferencias con el productor, dado que él no habría acompañado la iniciativa de igual forma, lo que devino en un nuevo elemento de conflicto dentro de la pareja.

Este nuevo frente de conflicto se da a conocer en un contexto de alta hostilidad mediática y legal. La disputa recrudeció luego de que la actriz hablara públicamente sobre las diferencias en la división de bienes con quien fuera su representante y pareja. En un ciclo conducido por Moria Casán, la comediante se mostró visiblemente conmovida y lanzó una dolorosa acusación al asegurar que "Me quieren sacar mi casa". Además, en sus redes sociales, la artista aludió a presuntas infidelidades de su exmarido, afirmando que llegó a descubrir "Mujeres viviendo en mi casa" durante su convivencia, y sentenció con firmeza sus sentimientos al declarar "Me separé y me liberé" para explicar su situación actual.

Por su parte, el productor no ocultó su sorpresa ante las fuertes recriminaciones y la exposición pública de la ruptura. Marcos cuestionó el llanto en vivo de la comediante y reaccionó con dureza al calificarla de estar "Enferma por la cámara". No obstante, luego intentó calmar las aguas al reflexionar que "Duele hablar a través de abogados" en medio del litigio.

Finalmente, al ser consultado sobre las declaraciones de su expareja, expresó su profunda desolación afirmando: "Estoy mal, no lo puedo creer. Estoy, la verdad, destruido. Nunca esperé esto de ella, jamás". Las derivaciones judiciales continúan bajo el escrutinio de la opinión pública, reabriendo antiguos debates sobre los límites de la privacidad.