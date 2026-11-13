La famosa que recibió una propuesta de trío y estalló el escándalo

En el aire de su programa radial en El Observador, Yanina Latorre relató una insólita situación que vivió durante su paso por un bar de Madrid. La panelista y conductora recordó el momento en que dos jóvenes se acercaron a su mesa para entregarle un mensaje escrito que, lejos de ser un saludo convencional, contenía una invitación íntima totalmente inesperada.

Antes de ese episodio, la comunicadora había recibido el cariño de otras dos seguidoras argentinas que también estaban en el lugar. "Unas me entregaron una cartita que era sana, que dice: 'Yani: gracias por hacernos sentir un poquito más cerca de casa, te amamos Juli y Clari'", leyó Yanina Latorre al explicar cómo había iniciado la secuencia.

Confiada en que se trataba de otro mensaje de afecto de sus oyentes, la conductora guardó el segundo papel que le acercaron sin mirarlo en el momento. "Viene una segunda parejita y me trae esta cartita, yo digo es una cartita como la de ellas dos, que yo me lo voy guardando, acá, en la agenda de la tía Yani", explicó entre risas al reconstruir la escena.

Al revisar la nota escrita por un chico y una chica de apenas 20 años, la figura de El Observador descubrió el verdadero motivo del acercamiento. "'Yanina: sos un fuego nos encantaría invitarte a tomar algo y ver si da para un trío'", leyó textualmente en vivo, dejando atónitos a sus compañeros de mesa por el tono directo del escrito.

Además de la audaz invitación, los jóvenes se aseguraron de dejar todas las vías de comunicación posibles para concretar el encuentro. "Firmado el nombre de ella y de él, el teléfono y el arroba de ella", precisó la conductora sobre el cierre del mensaje que recibió en la capital española.

Lejos de incomodarse o descartar el papel, la periodista optó por tomarse el hecho con humor y atesorar el mensaje entre sus pertenencias. "Lo guardé de recuerdo porque un trío no te lo ofrecen todos los días", concluyó la conductora sobre la anécdota que vivió en Europa.