La famosa que recién se enteró que tiene una hermana medium

Una sorprendente revelación tuvo lugar durante la emisión del programa Que alguien le avise en la plataforma La Casa streaming. La modelo Sofía Jujuy Jiménez compartió detalles sobre las capacidades especiales de su hermana menor, Pilar, ante la atenta mirada de Nacho Castañares y el resto de los integrantes del equipo de transmisión. La conductora explicó cómo descubrió las facultades de la joven para percibir cosas que van más allá de lo ordinario, un aspecto de su vida que comenzó a manifestarse con el paso del tiempo.

Durante la conversación, la modelo detalló el origen de estas vivencias y la forma en que su familiar fue asumiendo este don. “Mi hermana, la más chica, Pilar, es medium. Ella lo sabe, pero le da miedo. Ella es pisciana encima y los piscianos son muy intuitivos. Sienten muchísimo más que el resto de la gente”, comenzó explicando. Asimismo, agregó sobre las primeras señales de esta habilidad: “Ella veía cosas o de repente se le aparecían palabras. A mí la que yo dije: listo, la Pilar es especial en ese sentido”.

Para graficar el alcance de este fenómeno, relató una anécdota ocurrida durante una estadía en el exterior junto a un grupo de personas. “Una vez estábamos en México y vino una amiga mía mexicana con su hermana a visitarme porque sabía que yo estaba ahí. La Pilar no sabía quién era, la conoció por mí porque estaban ahí”, indicó. La situación tomó un rumbo inesperado al regresar de una comida compartida entre todas las presentes.

En ese momento, la joven comenzó a canalizar datos desconocidos de personas con las que no tenía vínculo previo. “Y cuando volvemos de comer la Pilar empieza a cambiar la voz, a hacer algo con la mano y a bajar información, a decirle cosas a mis amigas de su familia. Yo veía la cara de mis amigas sorprendidas, llorando una porque le hablaba de su abuelo con un mensaje concreto”, siguió detallando sobre el impacto de la escena en las espectadoras.

La modelo precisó la manera en que se manifiestan estas sensaciones y cómo reacciona la gente cuando las recibe. “Es como que le llega la información y te dice: ¿te puedo hacer una pregunta? Y empieza ahí. Te juro que es impresionante y yo la he visto vivir esta situación con varios amigos”, puso la modelo en contexto. A pesar de los temores iniciales, el proceso de asimilación personal requirió de orientación y aprendizaje.

Para finalizar, abordó el camino que debió recorrer su familiar para convivir con esa realidad. “Ella al principio lo rechazaba pero se dio cuenta que tuvo que aceptarlo y le dije que charle con gente, que se informe y haga cursos sobre el tema. Son mensajes muy claros que le bajan a ella que encima lo corrobora con la persona y se ponen hablar. Es creer o reventar, es muy loco”, cerró.