La famosa que reveló que el Bailando casi le cuesta su matrimonio

La cocinera estuvo como invitada en Otro Día Perdido, programa emitido por El Trece, y repasó su experiencia durante la edición de 2010 del certamen. En el marco de una charla donde Mario Pergolini hizo referencia a la intensidad del reportaje, la chef reaccionó al comparar la situación con su trayectoria televisiva previa. “Esto es un juego de niños, me han visto en el Bailando casi desnuda”, señaló al respecto.

Durante el intercambio, la profesional gastronómica reflexionó sobre la repercusión masiva que tenía el show en esa época y el alcance entre el público. “Eran como 40 puntos de rating, un montón. No me quedó nadie sin ver. Mi marido tampoco porque creo que estuvimos un año…”, expresó. Ante esa frase, el conductor intervino para acotar “Hablándose poco”, a lo que ella agregó “Nada básicamente”, para sintetizar el distanciamiento que se produjo en la pareja.

Frente a la sugerencia de Pergolini sobre si estuvieron “Al borde de la ruptura”, la invitada confirmó el impacto de la exposición en su vida privada. “Sí, picante estuvo porque mi marido piensa lo mismo que tu familia: que la gente no se toca, se agarra, se besa y nada que ver la verdad”, explicó sobre la postura de su esposo Mariano.

Asimismo, la cocinera rememoró diferentes episodios ocurridos dentro del programa, incluyendo estrategias para obtener mejores calificaciones del jurado. “Le di un pico a Ricardo Fort también pero porque me quería poner un seis, le di un pico y me puso un ocho”, contó sobre una de sus intervenciones en la pista.

A pesar de los momentos de tensión, la participante logró avanzar varias etapas en la competencia hasta resultar eliminada por la Mole Moli. Sobre su desempeño y los comentarios recibidos por parte del estrado evaluador, recordó una crítica particular. “Bailaba bastante bien pero creo que una vez Pachano me dijo que parecía un hipopótamo bajando de un truco pero mi marido se encargó de ubicarlo”, precisó.

Respecto a la reacción de su pareja frente a las devoluciones del jurado, reveló cómo intervino el conductor del ciclo. “Él no lo veía al programa, no le gustaba mucho y un día lo llamó Marcelo Tinelli por teléfono y estaba durming cuando yo bailaba. Y creo que le dijo a Pachano que él parecía un pitufo despeinado”, concluyó la chef sobre aquel cruce telefónico.

Por otra parte, durante la emisión del ciclo también se abordó la reciente presencia de Maru Botana en el mismo espacio. Al respecto, la chef dejó su postura sobre la dinámica de la farándula con una frase contundente: “En este medio todo el mundo se sube a un pony”.