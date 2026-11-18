Yanina Latorre y Mike Amigorena quedaron en el centro de la escena mediática tras una inesperada confesión de la periodista en el streaming de MasterChef Celebrity. La conductora del ciclo SQP habló sin filtros sobre el actor que participa en el reality culinario de Telefe y admitió que estuvo enamorada de él durante una etapa de su vida.

El episodio tuvo lugar mientras la panelista cubría el puesto de su hija Lola Latorre en la transmisión digital que conduce junto a Lizardo Ponce. En pleno análisis de las galas del programa gastronómico, la comunicadora elogió el desempeño del artista frente a las hornallas y lanzó una frase contundente: "Mike Amigorena me encanta, cocina muy bien, lo amo".

Lejos de frenar sus comentarios, la esposa de Diego Latorre redobló la apuesta frente a sus compañeros de equipo y detalló cuál sería su plan perfecto junto al concursante. "Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo", señaló la periodista, dejando en claro que su interés por el intérprete trasciende lo estrictamente televisivo.

Ante la sorpresa generalizada en el estudio de streaming, Yanina Latorre profundizó sobre este sentimiento oculto y aclaró que jamás tuvo un acercamiento real con el participante del certamen. "En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido", aseguró con total sinceridad.

La conductora explicó que esta debilidad sentimental por el artista no es reciente y que siempre lo admitió públicamente cada vez que surgió el tema en una charla. "Siempre cuando me preguntaban lo confesaba, es mi amor platónico del medio", remarcó durante el vivo, confirmando que el actor ocupa un lugar privilegiado en sus preferencias dentro de la farándula.

Además de resaltar su costado artístico, la comunicadora hizo especial hincapié en la creatividad de Mike Amigorena como su mayor atractivo para compartir una velada lejos de las cámaras. La fantasía de disfrutar de un menú exclusivo preparado por el propio concursante se convirtió rápidamente en el eje principal de su relato durante el programa.

Para cerrar su idea sobre ese encuentro soñado fuera de los compromisos laborales, la panelista describió con exactitud cómo le gustaría pasar la velada junto al actor de Telefe. "Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él", expresó sin rodeos, fiel a su estilo frontal y desinhibido que caracteriza cada una de sus apariciones públicas.

Las declaraciones de la periodista generaron un fuerte revuelo en las redes sociales debido a su matrimonio de décadas con el exfutbolista Diego Latorre. No obstante, ella enmarcó sus palabras dentro de una simple admiración platónica sin intenciones reales, mientras el actor sigue enfocado en superar las pruebas de MasterChef Celebrity.