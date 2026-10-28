La famosa que se alejó de los medios por problemas de salud mental

La mediática Brenda Di Aloy decidió hablar públicamente sobre los motivos que la llevaron a distanciarse de los medios masivos de comunicación y de la televisión durante este tiempo. En una reciente entrevista concedida al ciclo Desayuno Americano que se emite por la pantalla de América TV, la joven abordó los detalles de esta importante determinación personal.

Tras haber transitado una etapa de alta exposición pública durante el año dos mil veinticuatro, Brenda Di Aloy optó por un camino mucho más reservado para cuidar su bienestar emocional. Según explicó la propia protagonista ante las cámaras del programa, priorizó su tranquilidad por sobre la constante visibilidad que exige el medio artístico actual.

La hija de Yuyito González reconoció abiertamente que si bien la sobreexposición puede resultar atractiva para generar contenido, ella prefiere resguardar su privacidad cotidiana. Durante la charla televisiva, Brenda Di Aloy detalló que descubrió que es mucho más feliz manteniendo una rutina hogareña y alejada de los constantes escándalos.

Lejos de haber atravesado una situación traumática o un conflicto grave, Brenda Di Aloy aclaró que su alejamiento responde exclusivamente a una búsqueda genuina de armonía. La joven señaló que los medios de comunicación suelen ser exigentes y que en determinadas ocasiones los comentarios públicos pueden lastimar la sensibilidad de las personas.

Respecto al vínculo con su madre, Brenda Di Aloy destacó que ambas lograron mantener vidas completamente separadas a pesar de la enorme popularidad de la conductora. La ex participante del certamen Cantando explicó que muchas personas desconocen el parentesco ya que prefieren conservar una relación familiar estrictamente privada.

Hacia el final de la entrevista, Brenda Di Aloy reafirmó que su postura actual no representa un conflicto con su familia ni un enojo con la prensa. La joven concluyó que su elección de perfil bajo es simplemente un estilo de vida consciente destinado a proteger su intimidad y su salud mental.