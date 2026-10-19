La famosa que se alejó de sus padres para que su vida sea más sana

Durante su participación en el programa PH, Podemos Hablar, Charlotte Caniggia habló sobre la relación con sus padres, Claudio Caniggia y Mariana Nannis. La mediática explicó la postura que adoptó frente al conflicto familiar que mantuvieron durante años y aseguró que el distanciamiento le resultó indispensable.

En el ciclo televisivo, la periodista Mónica Gutiérrez le consultó sobre la causa que la llevó a alejarse de su entorno directo. Charlotte Caniggia contestó: “No sé si cortar… Yo hago muchas constelaciones y siento que es sanar cosas. Y si tus papás no te hacen muy bien, no tener un vínculo tan cercano, me parece”.

Al extenderse en su explicación, la modelo remarcó su punto de vista con una frase directa: “Me parece súper sano eso”. Asimismo, recordó los pasos que dio cuando era más joven y tomó la determinación de marcharse de la residencia familiar para emprender un camino propio.

Sobre aquel momento de su vida, rememoró: “Yo era muy rebelde, me fui de mi casa a los 20, viviendo en Marbella, en una mansión, me fui a la mier…”. A pesar de que sus primeros años transcurrieron con comodidad, admitió que la rigidez de las normas en su hogar la impulsó a buscar la emancipación temprana.

En esa misma línea, la figura televisiva concluyó su testimonio repasando el trato con Mariana Nannis y Claudio Caniggia durante su juventud: “Tuve una infancia muy linda, pero yo quería ser independiente desde chica y mis papás eran demasiados estrictos, no me dejaban hacer nada. A los 20 me fui e hice lo que quise”.