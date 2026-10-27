La famosa que se arrepintió de ser mamá y desató un escándalo familiar

Mica Lapegüe atraviesa una de las etapas más especiales de su vida desde el nacimiento de su primera hija, Delfina, fruto de su relación con Tomás Bartolomé. Sin embargo, la actriz decidió mostrar una faceta menos conocida de la maternidad y habló sin filtros sobre los desafíos emocionales que enfrenta durante las primeras semanas. Aunque aseguró estar profundamente enamorada de su bebé, reconoció que la falta de descanso y los cambios en su rutina la llevaron a atravesar un momento de angustia, en el que llegó a preguntarse si podría sostener el cansancio.

La hija de Sergio Lapegüe contó que una noche de poco descanso terminó afectando su estado emocional y la hizo experimentar una serie de pensamientos negativos. Al referirse al impacto que puede tener el agotamiento durante el puerperio, explicó que cuando uno duerme mal o no puede dormir durante toda la noche, la cabeza se dispara a lugares oscuros. En ese sentido, recordó una situación puntual que coincidió con una sesión de terapia y remarcó que su cabeza se fue a pensar cosas como “no sé si voy a poder con este cansancio”.

La actriz explicó que, durante ese episodio, comenzó a preocuparse por cuánto tiempo tendría que convivir con las noches sin dormir y las nuevas exigencias de la crianza. Reconoció que se le iba a pensar “cómo voy a hacer” y “durante cuánto tiempo voy a dormir así”, aunque afortunadamente aseguró que pudo recuperar la tranquilidad y poner en perspectiva lo que estaba sintiendo. Señaló que después se le acomodaron las ideas y listo, mientras que antes había expresado que “nunca imaginé este amor. Es otro nivel, es como que no se puede explicar”.

En medio de los cambios que experimenta desde que se convirtió en mamá, Mica destacó el acompañamiento de Tomás Bartolomé, con quien comparte la crianza de su hija. Aseguró que en su caso “Tomi está muy presente, lo quiere charlar, preguntarme qué me pasa y dejarme en claro que somos un equipo, eso ayuda”. Además, confesó que el rápido crecimiento de Delfina le genera una mezcla de felicidad y nostalgia, y reflexionó sobre lo fugaces que resultan las distintas etapas de la infancia y la importancia de disfrutar cada momento.

Mencionó que está “medio melancólica, pero es verdad. Hay que estar en el presente para disfrutar este momentito”, tal como había expresado al hablar sobre su beba. Finalmente, reconoció que esta experiencia también la llevó a valorar de otra manera el esfuerzo de su propia madre y de tantas mujeres que atravesaron situaciones similares. Concluyó pensando en su mamá y al afirmar que “puedo en mi mamá y en todas las mujeres, poder se puede”, dejando en claro que intenta disfrutar de esta nueva etapa junto a su familia.