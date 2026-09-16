La famosa que se enojó con su novio por las seguidoras de Instagram

Durante un juego para evaluar quién comprendía mejor a las mujeres en el programa Que alguien le avise de La Casa Streaming, Eva Bargiela le hizo un fuerte pase de factura a su novio, Gianluca Simeone, a 11 meses del nacimiento de su hijo Faustino. La modelo puso a prueba al exfutbolista, a Nacho Castañares y a Leandro Safir con situaciones hipotéticas de pareja y aprovechó las respuestas para exponer un reclamo vinculado a las cuentas que él seguía en Instagram.

La dinámica propuso elegir entre tres reacciones posibles ante mensajes de exparejas, likes de desconocidos y planes con amigos. Al final, los participantes eligieron a Gianluca Simeone como el hombre que mejor había respondido a las consignas, aunque Bargiela dejó abierta la duda sobre la sinceridad de sus elecciones.

Una de las primeras preguntas planteó qué hacer si una mujer que siempre les había parecido atractiva les daba un like en una historia y los agregaba a mejores amigos. Las alternativas iban desde contarle el hecho a la pareja actual hasta responder el gesto y esperar qué sucedía. Leandro Safir eligió la última opción y justificó su decisión con humor: "Yo me estoy jugando el bingo, es la persona que siempre me gustó". Nacho, en cambio, sostuvo que no lo comentaría y dejaría que la situación pasara.

En ese momento, Bargiela dirigió la conversación hacia Simeone y le hizo un duro pase de factura: "Y Gianluca también está mintiendo. Tenías en tu Instagram chicas que no habías dejado de seguir y las tendrías que haber dejado de seguir. Un día lo veo con el teléfono y aparece una así en culo. ¿'Excuse me'?". El exfutbolista respondió que no había tenido tiempo, pero ella rechazó esa explicación y relató que lo vio con el teléfono mientras observaba una cuenta de una joven, aunque interrumpió la frase antes de completar la descripción. Simeone sostuvo que simplemente no se había acordado de dejar de seguir a esa persona. El intercambio convirtió una consigna ficticia en una discusión sobre límites y redes sociales dentro de la relación.

Otro de los dilemas se centró en un mensaje recibido a las 2 de la mañana de parte de una expareja: "Soñé con vos, te extraño". Entre las opciones estaban mostrarlo a la actual pareja sin responder, contestar sin comentarlo o enviar una captura al grupo de amigos sin dar respuesta. Nacho Castañares optó por la tercera alternativa. Explicó que compartiría la captura con sus amigos porque, si se lo mostrara a su pareja, podría enfrentar preguntas sobre el motivo por el que su ex volvió a escribirle: "La verdad que yo no lo sé", señaló, antes de imaginar que reaccionaría con un "What the fuck" en el grupo.

En una pregunta posterior, Bargiela consultó qué harían si su pareja le diera likes a todas las fotos de alguien desconocido. Simeone eligió preguntarle de forma directa quién era esa persona. La modelo dijo que también pediría explicaciones, pero agregó que respondería de la misma manera en las redes: "Yo, venganza. Te pregunto quién es, pero le empiezo a hacer lo mismo".

El último escenario enfrentó una salida organizada desde hacía meses con amigos y el pedido de la pareja, que atravesaba una mala semana y necesitaba compañía. Castañares eligió mantener el plan y argumentó, entre risas, que la terapia le había enseñado a hacer lo que tuviera ganas y a pedir que respetaran esa decisión.

Tras repasar las respuestas, Bargiela anunció el resultado de la dinámica: "El hombre que más entiende a las mujeres es Gianluca". Sin embargo, cerró con una advertencia para su novio: "No sé si mintió". El juego terminó así entre bromas, reclamos y referencias a la vida cotidiana de la pareja, que recibió a Fausto 11 meses atrás.